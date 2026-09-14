Μπάγερν: Κανένα θέμα με Σερκί

Ο Ραγιάν Σερκί δεν φαίνεται να βρίσκεται στη λίστα τη Μπάγερν Μονάχου, παρά τα τελευταία μεταγραφικά σενάρια.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτηση του μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, Ραγιάν Σερκί, όπως αναφέρουν στο εξωτερικό.

Παρά τα πρόσφατα μεταγραφικά σενάρια, ο Γάλλος δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στη λίστα των μεταγραφικών στόχων της Μπάγερν, καθώς είναι απίθανο οι Βαυαροί να προχωρήσουν σε κάποια ακριβή μεταγραφή τον Ιανουάριο, εκτός εάν κάποιος σοβαρός τραυματισμός ανατρέψει τα σχέδιά της.

Ο Γάλλος επιθετικός χαφ, μετρά με τη φανέλα των «πολιτών» 62 συμμετοχές, έχοντας 13 γκολ και 18 ασίστ, ενώ έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα των «τρικολόρ» 14 φορές.