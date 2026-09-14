«Πρώτη» για Μπάνζα στον ΠΑΟΚ - Τα νεότερα από τους τραυματίες ενόψει Κυπέλλου

Ο Σιμόν Μπάνζα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο του Δικεφάλου

Λίγες ώρες μετά το νικηφόρο ντέρμπι απέναντι στον Άρη, οι ασπρόμαυροι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι Κυπέλλου την προσεχή Τετάρτη στην έδρα του Ατρομήτου.

Ο Σιμόν Μπάνζα, μετά το κυριακάτικο ατομικό πρόγραμμα, πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες.

Οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι ξεκίνησαν στην αρχική 11άδα στο χθεσινό αγώνα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και αφού έκαναν την απαραίτητη προθέρμανση, έπαιξαν παιχνίδια 5 Vs 2, κατοχής και κυκλοφορίας μπάλας, αλλά και μίνι δίτερμα.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ, Γιαννούλης, Σαρρής και Τσάλοφ ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο.

Την Τρίτη (15.09), ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα, εκεί όπου την Τετάρτη στις 20:00, ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.