Ζήτησε εισιτήρια ο Παναθηναϊκός για Νεάπολη αλλά η Καλαμάτα επικαλείται… σύμβαση με τον Δήμο Νίκαιας!

Ο Παναθηναϊκός ζήτησε από την Καλαμάτα εισιτήρια για το μεταξύ τους παιχνίδι, εισπράττοντας όμως αρνητική απάντηση.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νεάπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η «πράσινη» ΠΑΕ απευθύνθηκε στην Καλαμάτα και ζήτησε εισιτήρια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οπαδών του «Τριφυλλιού», οι οποίοι έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας και στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η απάντηση που έλαβε, ωστόσο, ήταν αρνητική. Όπως ενημέρωσε η Καλαμάτα, υπάρχει σχετική σύμβαση με τον Δήμο Νίκαιας για τη χρήση του γηπέδου, η οποία προβλέπει ότι δεν θα διατίθενται εισιτήρια στους φιλάθλους των φιλοξενούμενων ομάδων. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει οργανωμένη παρουσία φίλων του Παναθηναϊκού στις εξέδρες.

Πρόκειται φυσικά για μια εξέλιξη που στερεί από την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ τη δυνατότητα να έχει τη σημαντική στήριξη του κόσμου της σε ακόμα μία εκτός έδρας δοκιμασία.

Η «δίψα» στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού είναι άλλωστε τεράστια, κάτι που γίνεται ακόμα πιο έντονο από το εντυπωσιακό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν. Το «Τριφύλλι» έχει κάνει το απόλυτο «4Χ4» στο Πρωτάθλημα και βρίσκεται μόνο του στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας δημιουργήσει από νωρίς μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια.