Μπαρτσελόνα: Υπέστη κάκωση ο Μπριθουέλα

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ο Ντάριο Μπριθουέλα υπέστη κάκωση στο δεξί του πόδι στο παιχνίδι απέναντι στην Γέιδα.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κατακτήσει την καταλανική λίγκα, ωστόσο στον τελικό απέναντι στην Γέιδα είδε τον Ντάριο Μπριθουέλα να αποχωρεί υποβασταζόμενος.

Όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα», ο 31χρονος υπέστη κάκωση, με τις εξετάσεις να αποκλείουν το ενδεχόμενο τραυματισμού στα οστά ή τις αρθρώσεις.

Έτσι, η συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια θα κριθεί από την ανταπόκρισή του στην θεραπεία.