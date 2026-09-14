Μπαρτσελόνα: Υπέστη κάκωση ο Μπριθουέλα

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κατακτήσει την καταλανική λίγκα, ωστόσο στον τελικό απέναντι στην Γέιδα είδε τον Ντάριο Μπριθουέλα να αποχωρεί υποβασταζόμενος.
Όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα», ο 31χρονος υπέστη κάκωση, με τις εξετάσεις να αποκλείουν το ενδεχόμενο τραυματισμού στα οστά ή τις αρθρώσεις.
Έτσι, η συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια θα κριθεί από την ανταπόκρισή του στην θεραπεία.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) September 14, 2026
El jugador 𝐃𝐚𝐫𝐢́𝐨 𝐁𝐫𝐢𝐳𝐮𝐞𝐥𝐚 va patir una forta contusió a la cama dreta en la final de la Lliga Catalana contra l’iLERNA Lleida.
Les proves mèdiques realitzades han descartat lesions òssies i articulars. La seva participació en els… pic.twitter.com/YH3f8oBaKz