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Θύμισε... Μέσι: Πέρασε τους πάντες ο Ταβάρες και σκόραρε για τον Πανιώνιο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ένα πανέμορφο γκολ σκόραρε ο Μιγκέλ Ταβάρες κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τον άσο του Πανιωνίου να περνά τους πάντες και να σκοράρει μόλις 78 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης.

Δείτε εδώ:

Θύμισε... Μέσι: Πέρασε τους πάντες ο Ταβάρες και σκόραρε για τον Πανιώνιο (vid)