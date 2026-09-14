Θύμισε... Μέσι: Πέρασε τους πάντες ο Ταβάρες και σκόραρε για τον Πανιώνιο (vid)

Ένα πανέμορφο γκολ σκόραρε ο Μιγκέλ Ταβάρες κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τον άσο του Πανιωνίου να περνά τους πάντες και να σκοράρει μόλις 78 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης.

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