Στην αγορά για φορ ο Ολυμπιακός: Οι δύο Ισπανοί που κοιτάζουν οι Πειραιώτες

Στην αγορά για τον φορ που θα αντικαταστήσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχουν βγει στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να έχουν ξεχωρίσει δύο παίκτες από την La Liga.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για να βρει επιθετικό που θα καλύψει το κενό του Μαροκινού φορ.

Έτσι, οι Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντόνιο Κορδόν φαίνεται να έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών, οι οποίοι αμφότεροι αγωνίζονται στο ισπανικό πρωτάθλμα. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες εξετάζουν τις περιπτώσεις των Μπόρχα Μαγιοράλ από την Χετάφε και του Μπόρχα Ιγκλέσιας από την Θέλτα.

Πάντως, ακόμη δεν έχει παρθεί η οριστική απόφαση στον Ολυμπιακό και ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ της ομάδας του Πειραιά, καθώς στις 15 Σεπτεμβρίου λήγει η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία δεύτερη προθεσμία, η οποία αφορά αποκλειστικά τους ελεύθερους παίκτες, με το παράθυρο να κλείνει στις 29 Σεπτεμβρίου.