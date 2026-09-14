Άρης: Ανακοίνωσε το Πανόραμα ως την αναπτυξιακή του ομάδα

Και επίσημα το Πανόραμα θα είναι η νέα αναπτυξιακή ομάδα του Άρη.

Το Πανόραμα αγωνίζεται στη National League 1 και εκεί θα αγωνίζονται παίκτες του Άρη από το εφηβικό και το παιδικό τμήμα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ο Α.Σ. Πανόραμα Θεσσαλονίκης θα είναι η αναπτυξιακή ομάδα μας για τις προσεχείς τρεις σεζόν.

Ο Άρης αξιοποιεί για ακόμα μία φορά το δικαίωμα που δίνει η ΕΟΚ για ύπαρξη αναπτυξιακής ομάδας, έχοντας χρόνια παράδοση στην ανάδειξη νεαρών αθλητών και την «προαγωγή» τους στην ανδρική ομάδα.

Το ρόστερ του Πανοράματος θα απαρτίζεται κατά συντριπτική πλειοψηφία από τους παίκτες των αναπτυξιακών τμημάτων του Άρη (Έφηβοι, Παίδες), με κάποιες προσθήκες πιο έμπειρων αθλητών, όπως επιτάσσει η συμμετοχή στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της National League 1. Στο «τιμόνι» του Πανοράματος θα είναι ο προπονητής της ομάδας Εφήβων του ΑΡΗ< Ανδρέας Κεσαπίδης.

Με τη συμμετοχή τους στη National League 1 οι νεαροί αθλητές του Άρη θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν απέναντι σε πιο έμπειρους αντιπάλους, αποκτώντας εμπειρίες και εικόνες οι οποίες θα τους φανούν πολύ χρήσιμες.

Καλωσορίζουμε τον Α.Σ. Πανόραμα στην οικογένεια του Άρη και ευχαριστούμε τον Ερμή Λαγκαδά, ο οποίος πέρυσι ήταν η αναπτυξιακή ομάδα μας, στο πρωτάθλημα της National League 2».