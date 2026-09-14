Από τον Σαλάχ στο «Άνφιλντ», μέχρι την…εξάρα στη Νάπολι: Οι μεγάλες βραδιές του Σαλάχ-Εντίν με την PSV

Ο Παναθηναϊκός έβαλε στο ρόστερ του έναν παίκτη που την περασμένη σεζόν κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της Αϊντχόφεν. Το SDNA γυρίζει τον χρόνο πίσω και καταγράφει τις κορυφαίες εμφανίσεις του διεθνούς Μαροκινού αριστερού μπακ, τα εύσημα του Πίτερ Μπος και τις θετικές κριτικές των ολλανδικών media.

Με τον Παναθηναϊκό να έρχεται σε συμφωνία με τη Ρόμα για τον δανεισμό (με οψιόν αγοράς) του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε όσα μπορεί να προσφέρει ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ στο Τριφύλλι.

Και αν υπάρχει ένα καλό και πρόσφατο δείγμα για να έχει κανείς μια εικόνα, αυτό βρίσκεται στην περυσινή σεζόν του με την Αϊντχόφεν.

Η PSV απέκτησε τον Σαλάχ-Εντίντ το περασμένο καλοκαίρι (με δανεισμό από τη Ρόμα) και ο αριστεροπόδαρος μπακ δεν άργησε να κερδίσει τη θέση του στην ομάδα του Πίτερ Μπος.

Έκλεισε τη χρονιά με 25 επίσημες συμμετοχές, έχοντας ουσιαστική συμμετοχή στην πορεία προς την κατάκτηση του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Το SDNA κάνει focus σε ορισμένες από τις καλύτερες εμφανίσεις του στην Eredivisie και στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τσβόλε - PSV 0-4 (4 Οκτωβρίου 2025): Ο «κρυφός» χαφ του Μπος

Ίσως το παιχνίδι που εξηγεί καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο τι μπορεί να προσφέρει ο Σαλάχ-Εντίν με την μπάλα.

Η PSV πέρασε με 4-0 από την έδρα της Τσβόλε και ο Μαροκινός έπαιξε ολόκληρο το 90λεπτο. Ωστόσο εκείνο που τράβηξε την προσοχή στην Ολλανδία δεν ήταν κάποια ασίστ ή κάποιο γκολ.

Ήταν ο ρόλος του. Τα ολλανδικά media τον χαρακτήρισαν «κεντρικό όπλο» του Πίτερ Μπος.

Παρότι ξεκινούσε ως αριστερός μπακ, όταν η PSV είχε την κατοχή μετακινούνταν προς τον άξονα, δημιουργώντας επιπλέον παίκτη στο κέντρο και βοηθώντας την ομάδα να κυκλοφορεί την μπάλα και να δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα.

Ήταν ένα από τα παιχνίδια που ανέδειξαν την ποδοσφαιρική ευφυΐα και την πολυλειτουργικότητά του.

PSV - Νάπολι 6-2 (21 Οκτωβρίου): Βασικός στην ιστορική...εξάρα!

Δεκαεπτά ημέρες αργότερα ήρθε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας της PSV.

Στις 21 Οκτωβρίου 2025, η ολλανδική ομάδα διέλυσε με 6-2 τη Νάπολι στο Αϊντχόφεν για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ

Και ο Σαλάχ-Εντίν ήταν εκεί.

Ξεκίνησε βασικός ως αριστερός μπακ και αγωνίστηκε για 83 λεπτά. Ο Μαροκινός τα πήγε εξαιρετικά σε μια βραδιά όπου ολόκληρη η PSV κινήθηκε σε υψηλότατες...στροφές.

Η σημασία εκείνης της εμφάνισης βρίσκεται περισσότερο στο πλαίσιο του αγώνα. Ο Σαλάχ-Εντίν έδειξε ότι μπορούσε να υπηρετήσει το απαιτητικό και επιθετικό ποδόσφαιρο του Μπος, απέναντι σε ομάδα κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου.

Φέγενορντ - PSV 2-3 (26 Οκτωβρίου): «Εξαφάνισε» τον Χατζ Μούσα

Μόλις πέντε ημέρες μετά την εξάρα επί της Νάπολι, ακολούθησε ακόμη ένα μεγάλο τεστ.

Στις 26 Οκτωβρίου, η PSV ταξίδεψε στο «Ντε Κάιπ» και νίκησε 3-2 τη Φέγενορντ, σε ένα παιχνίδι κορυφής που την επανέφερε στην πρώτη θέση της Eredivisie.

Ο Σαλάχ-Εντίν έπαιξε και πάλι 90 λεπτά.

Ενδιαφέρουσα υπήρξε η αξιολόγηση του παλαίμαχου διεθνή Ολλανδού, Μπέρι φαν Άερλε, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής.

Ο λόγος; Η δουλειά που έκανε πάνω στον Ανίς Χατζ Μούσα.

Ο Φαν Άερλε επισήμανε ότι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές είχαν καταφέρει εκείνη τη σεζόν να περιορίσουν τον εξτρέμ της Φέγενορντ, αλλά απέναντι στον Σαλάχ-Εντίν ήταν σχεδόν «αόρατος».

Παράλληλα, στάθηκε στην ταχύτητα του Μαροκινού, στην αμυντική του ικανότητα αλλά και στη δημιουργικότητά του.

Ήταν ίσως η εμφάνιση που έδωσε τις πιο πειστικές απαντήσεις, σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί αμυντικά απέναντι σε έναν ποιοτικό winger.

Λίβερπουλ - PSV 1-4 (26 Νοεμβρίου): Η μεγάλη παράσταση στο «Άνφιλντ» απέναντι στον Σαλάχ

Κι έπειτα ήρθε το «Άνφιλντ».

Στις 26 Νοεμβρίου 2025, η PSV πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ευρωπαϊκής ιστορίας της, διαλύοντας με 4-1 τη Λίβερπουλ μέσα στο σπίτι της.Ο Σαλάχ-Εντίν έπαιξε και τα 90 λεπτά. Και απέναντί του είχε τον Μοχάμεντ Σαλάχ (βασική φωτογραφία).

Ο μπακ της PSV στάθηκε πολύ καλά απέναντι στον Αιγύπτιο άσο και πέτυχε τον στόχο του να περιορίσει τον μεγάλο αστέρα της Λίβερπουλ.

Δεν ήταν μόνο μια καλή εμφάνιση.

Ήταν 90 λεπτά στο «Άνφιλντ» , απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της εποχής, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η PSV όχι μόνο άντεξε, αλλά έφυγε από την Αγγλία με ένα εκκωφαντικό 1-4!

PSV - Ατλέτικο 2-3 (9 Δεκεμβρίου): Ξεχώρισε ακόμη και στην ήττα

Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς μόνο σε νίκες για να εντοπίσει καλές εμφανίσεις του.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2025, η PSV υποδέχτηκε την Ατλέτικο Μαδρίτης και ηττήθηκε 3-2, παρότι πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο μισάωρο.

Ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε ξανά σε ολόκληρο το 90λεπτο και ήταν ένας από τους λίγους παίκτες των γηπεδούχων που πήραν θετικό πρόσημο από τα ολλανδικά ΜΜΕ.

Σχημάτισε λειτουργικό δίδυμο στην αριστερή πλευρά με τον Κουάιμπ Ντριούς και χωρίς την μπάλα, ήταν ο αμυντικός της PSV που αντιμετώπισε τα λιγότερα προβλήματα.

Άλλη μία ευρωπαϊκή βραδιά απέναντι σε αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου στην οποία ο Μαροκινός πέρασε το τεστ.

«Είναι καλύτερος απ' όσο περίμενα»

Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις εξηγούν και γιατί ο Πίτερ Μπος, μιλούσε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Σαλάχ-Εντίν ήδη από τον Νοέμβριο.

Ο προπονητής της PSV είχε δηλώσει δημόσια ότι ήταν «πολύ ικανοποιημένος» από τον παίκτη και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως αποδείχθηκε καλύτερος απ' όσο περίμενε πριν συνεργαστεί μαζί του.

Ο Μπος στάθηκε και σε κάτι ακόμη: τη συνέπεια, κάνοντας λόγο για εξαιρετικό πρώτο μισό της σεζόν και επισημαίνοντας ότι μπήκε γρήγορα στην ενδεκάδα με δυνατές εμφανίσεις.

Μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ωστόσο, δυσκολεύτηκε περισσότερο να φτάσει στα επίπεδα του πρώτου μισού, ενώ μεσολάβησε και τραυματισμός στον αστράγαλο.

Τι παίκτη παίρνει ο Παναθηναϊκός

Ο Σαλάχ-Εντίν ήρθε στην Αθήνα για λογαριασμού του Τριφυλλιού, έχοντας υπάρξει βασικό κομμάτι της PSV για μεγάλο διάστημα, με 25 επίσημες συμμετοχές και συμμετοχή στην κατάκτηση του 27ου πρωταθλήματος της ιστορίας του συλλόγου.

Κυρίως, όμως, έρχεται έχοντας ήδη δοκιμαστεί σε επίπεδο που μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός δείκτης για όσα περιμένει ο Παναθηναϊκός.

Έπαιξε 90 λεπτά στο «Ντε Κάιπ» και περιόρισε τον Χατζ Μούσα.

Ήταν βασικός στην...εξάρα επί της Νάπολι. Έβγαλε ολόκληρο παιχνίδι απέναντι στην Ατλέτικο και ήταν μεταξύ των κορυφαίων της ομάδας του. Και στο μεγαλύτερο τεστ όλων, στο «Άνφιλντ» έπαιξε 90 λεπτά απέναντι στον Μοχάμεντ Σαλάχ και έφυγε νικητής!

Το Τριφύλλι αποκτά έναν αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή με παραστάσεις υψηλού επιπέδου, δυνατότητα να παίξει σε διαφορετικούς ρόλους και, όπως αποδείχθηκε στην Ολλανδία, προσωπικότητα για να ανταποκριθεί ακόμη και όταν απέναντί του βρίσκονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης.