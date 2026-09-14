Σαλάχ-Εντίν: «Ήρθα για το Πρωτάθλημα!» (pic)

Στο πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν ξεκαθάρισε πως ήρθε στο «Τριφύλλι» με στόχο να κατακτήσει το Πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στην φετινή σεζόν, μετρώντας 4 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο Πρωτάθλημα και όντας μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Σαλάχ-Εντίν λοιπόν ήρθε για να δώσει ακόμα μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα στο ρόστερ, με τον ίδιο να δείχνει με το... καλημέρα τις διαθέσεις του.

Η πρώτη του δήλωση ως «πράσινος» ήταν πως ήρθε για να κατακτήσει το Πρωτάθλημα, δείχνοντας έτσι με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ποιες είναι οι διαθέσεις της ομάδας.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ: