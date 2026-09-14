Ο Γκαρνέτ απέλυσε τον μάνατζέρ του γιατί απέρριψε εν αγνοία του τεράστια πρόταση

Μια απίστευτη ιστορία από το παρελθόν του στο NBA αποκάλυψε ο Κέβιν Γκαρνέτ, καθώς όπως ανέφερε, κάποια στιγμή στο παρελθόν είχε απολύσει τον μάνατζέρ του όταν έμαθε από την εφημερίδα ότι είχε απορρίψει πρόταση 122 εκατομμυρίων δολαρίων!

Μιλώντας στο podcast Knuckleheads ο πρώην All Star των Τίμπεργουλβς και πρωταθλητής με τους Σέλτικς, ανέφερε πως απέλυσε τον ατζέντη του, όταν ανακάλυψε τυχαία πως ο εκπρόσωπός του είχε αρνηθεί πρόταση ανανέωσης ύψους 122 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, χωρίς καν να τον συμβουλευτεί.

«Ήμουν στη Τζαμάικα για διακοπές, ανοίγω την εφημερίδα USA Today και ο πρώτος τίτλος που βλέπω έγραφε: "Ο Γκαρνέτ αρνείται 122 εκατομμύρια δολάρια"», θυμάται ο Γκαρνέτ.

«Εγώ δεν είχα αρνηθεί τίποτα, ο ατζέντης μου το έκανε. Του ξεκαθάρισα: "Μην μιλάς ποτέ ξανά εξ ονόματός μου". Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η κίνηση, οπότε τον απέλυσα».

Για την ιστορία, ο «The Big Ticket» κατέληξε τελικά να υπογράψει ένα ιστορικό συμβόλαιο-ρεκόρ ύψους 126 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Πιθανότατα θα είχα δεχτεί και τα 122 εκατομμύρια», τονίζοντας παράλληλα πως εκείνες οι σκληρές διαπραγματεύσεις του έμαθαν πώς ακριβώς λειτουργεί η επιχειρηματική πλευρά του επαγγελματικού μπάσκετ.