Ζητάει τις συνομιλίες Κολόμπο και VAR στο ντέρμπι η ΠΑΕ Άρης

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ στέλνει αύριο (15/09) αίτημα στην ΚΕΔ ώστε να λάβει τα ηχητικά από τις συνομιλίες VAR και Kολόμπο για όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις στην Τούμπα

Μετά την ανακοίνωση στη διάρκεια του ντέρμπι, καθώς και το βίντεο από τις επίμαχες φάσεις, μετά την λήξη, η ΠΑΕ Άρης δεν αφήνει την υπόθεση διαιτησία στην άκρη.

Με ενημέρωση της η Αλκήνης εκφράζει την πρόθεση των ανθρώπων της ομάδας να στείλουν αύριο (15/09) αίτημα στην ΚΕΔ, ώστε να δοθούν τα ηχητικά από τις συνομιλίες VAR και Kολόμπο για όλες τις επίμαχες φάσεις στην Τούμπα.

Ο λόγος γίνεται για τις δύο φάσεις που ο Άρης ζητάει κόκκινη, καθώς και για το πέναλτι του Φαμπιάνο, όπου, σύμφωνα με την ΠΑΕ Άρης προηγήθηκε φάουλ στον Βέλιο.