Ζητάει τις συνομιλίες Κολόμπο και VAR στο ντέρμπι η ΠΑΕ Άρης

Μετά την ανακοίνωση στη διάρκεια του ντέρμπι, καθώς και το βίντεο από τις επίμαχες φάσεις, μετά την λήξη, η ΠΑΕ Άρης δεν αφήνει την υπόθεση διαιτησία στην άκρη.
Με ενημέρωση της η Αλκήνης εκφράζει την πρόθεση των ανθρώπων της ομάδας να στείλουν αύριο (15/09) αίτημα στην ΚΕΔ, ώστε να δοθούν τα ηχητικά από τις συνομιλίες VAR και Kολόμπο για όλες τις επίμαχες φάσεις στην Τούμπα.
Ο λόγος γίνεται για τις δύο φάσεις που ο Άρης ζητάει κόκκινη, καθώς και για το πέναλτι του Φαμπιάνο, όπου, σύμφωνα με την ΠΑΕ Άρης προηγήθηκε φάουλ στον Βέλιο.