Άρης: Μπρούμα και επίσημα

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Bruma για 1+1 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

"Ο Armindo Tué Na Bangna, ευρέως γνωστός ως Bruma, γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1994 στο Μπισάου της Γουινέας-Μπισάου.

Ξεκινώντας από τις περίφημες ακαδημίες της Sporting CP (13 συμμετοχές, 1 γκολ, 4 ασίστ) ο εκρηκτικός εξτρέμ συστήθηκε από νεαρή ηλικία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το 2013 πήρε μεταγραφή στην τουρκική Galatasaray με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 85 συμμετοχές, 15 γκολ και 21 ασίστ, ενώ ενδιάμεσα αγωνίστηκε ως δανεικός στη Gaziantepspor και την Real Sociedad (33 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 ασίστ).

Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στη Γερμανία για τη RB Leipzig, όπου σε δύο σεζόν σημείωσε 67 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ολλανδία και την PSV Eindhoven το καλοκαίρι του 2019, με την οποία κατέγραψε 81 συμμετοχές, 15 γκολ και 10 ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2020-’21 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 33 συμμετοχές, 9 γκολ και 3 ασίστ, κατακτώντας το πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς.

Ακολούθησε η επιστροφή του στην Τουρκία για τη Fenerbahçe, πριν παραχωρηθεί στη SC Braga, στην οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις (90 συμμετοχές, 27 γκολ και 22 ασίστ).

Τον Φεβρουάριο του 2025 φόρεσε τη φανέλα της Benfica, προσθέτοντας ακόμα περισσότερες παραστάσεις στο πλούσιο βιογραφικό του (17 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ).

Σε διεθνές επίπεδο ο Bruma έχει διατελέσει διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, ενώ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών μετράει 12 συμμετοχές και 2 γκολ.

Από σήμερα ο Bruma ανήκει στην οικογένεια του Άρη!"