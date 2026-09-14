Ένα «ασπρόμαυρο» τριήμερο: Τέσσερις νίκες του ΠΑΟΚ επί του Άρη με μηδέν παθητικό

Τόσο σε ανδρικό επίπεδο όσο και σε όλα τα τμήματα υποδομής τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης «βάφτηκαν» ασπρόμαυρα - 4/4 νίκες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη με μηδέν παθητικό.

Το τριήμερο των ντέρμπι Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί πλήρως. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μέτρησαν οι ασπρόμαυροι απέναντι στον... αιώνιο αντίπαλο, είτε επρόκειτο για την πρώτη ομάδα είτε για τα τμήματα υποδομών της Super League.

Υπόθεση δέκα λεπτών στους άνδρες, «τριάρα» η Κ19

Στο γήπεδο της Τούμπας χθες (13/9), ο Σερίφ Εντιαγέ ήταν αυτός που «άνοιξε» τον δρόμο για μία υπερπολύτιμη νίκη, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να κλειδώνει το τρίποντο μετά από δέκα λεπτά (42') και πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Μία νίκη που εκτός των τριών βαθμών, έδωσε και έξτρα ψυχολογία στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι, ενόψει των αγώνων σε Περιστέρι και Αγρίνιο. Στη 2η θέση πλέον ο ΠΑΟΚ, μετά από τέσσερις αγωνιστικές, μετρώντας τρεις νίκες και μία ήττα στο ΟΑΚΑ.

Αντίστοιχα, λίγες ώρες νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, διεξήχθη το classico για την Κ19, με τον ΠΑΟΚ να είναι «πληγωμένο θηρίο» μετά τις δύο ήττες και να βγάζει αντίδραση απέναντι στον Άρη.

«Δράστες» οι παλιοί για την ομάδα του Ελ Καντουρί. Ο Αντώνης Αρετής έκανε το 1-0, ο Γκιόκα διπλασίασε τα τέρματα του Δικεφάλου και στις καθυστερήσεις ο Σούβλατζης «έγραψε» το τελικό 3-0, με το οποίο οι ασπρόμαυροι έκαναν... σεφτέ στη φετινή Super League K19.

Δύο «διπλά» για τους... μικρούς

Στο Φίλυρο φιλοξενήθηκαν η Κ17 και η Κ15 του ΠΑΟΚ, από τις αντίστοιχες του Άρη σε δύο ακόμα classico της πόλης. Το Σάββατο (12/9) ο Δικέφαλος σε επίπεδο Κ17 με MVP τον Νέτο Φερράζ (ένα γκολ και μία ασίστ) πήρε το «διπλό» επιστρέφοντας στις νίκες (0-2).

Στους 6 βαθμούς μετά από τρεις «στροφές» στο πρωτάθλημα η ομάδα των Δημητριάδη-Χάγκαν, η οποία την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχτεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, τον Παναιτωλικό, που φιγουράρει στην κορυφή με 3/3 νίκες.

Αντίστοιχα, σήμερα (14/9) Δευτέρα «έκλεισε» ο κύκλος των ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, στην πιο «εμφατική» νίκη του τριήμερου, στην οποία χαμογέλασαν ξανά οι ασπρόμαυροι στην Κ15.

Σιδέρης, Φίλος οι κορυφαίοι για την ομάδα των Κρινίτσα-Βασιλάκου, η οποία κέρδισε με 0-4 την αντίστοιχη του Άρη, έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ. Τέσσερις νίκες και τέσσερα clean sheets για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε «μέταλλο», όπως αρμόζει σε τέτοιες καταστάσεις.