Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL - Τα παιχνίδια των «αιωνίων»

Γνωστή έγινε η πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, με το πρώτο τζάμπολ να γίνεται στις 3 Οκτωβρίου.

H νέα σεζόν της Stoiximan GBL πλησιάζει και έγιναν γνωστά τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στην Μύκονο, με την τοπική ομάδα να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 15:00 το Σάββατο (3/10). Την ίδια μέρα στις 16:00 θα διεξαχθούν τα Κολοσσός Ρόδου-Δόξα Λευκάδα και ΑΕΚ-Μαρούσι. Στις 17:00 ο Προμηθέας θα φιλοξενήσει το Περιστέρι Betsson και τέλις στις 17:30 θα γίνει το Καρδίτσα-Άρης.

Την Κυριακή (4/10) ο Παναθηναϊκός AKTOR στο «T-Center» θα υποδεχθεί τον Βίκο Ιωαννίνων (13:00) και η αγωνιστική θα κλείσει με το Ηρακλής-Ολυμπιακός στις 17:30.

Αναλυτικά:

Σάββατο (3/10)

Μύκονος – ΠΑΟΚ (15:00)

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (16:00)

ΑΕΚ – Μαρούσι (16:00)

Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι (17:00)

Καρδίτσα – Άρης (17:30)

Κυριακή (4/10)

Παναθηναϊκός – Βίκος Ιωαννίνων (13:00)

Ηρακλής – Ολυμπιακός (17:30)