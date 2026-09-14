Θλάση δεύτερου βαθμού ο Ταμπόρδα, 20 μέρες εκτός δράσης

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει υποστεί θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες.

Άσχημα ήταν τα νέα για τον Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος τραυματίστηκε στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Παναιτωλικού και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε ανοίξει το σκορ στο 16ο λεπτό, όμως λίγο αργότερα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό. Έτσι, στο 20’ αντικαταστάθηκε από τον Λιβάι Γκαρσία, με τους «πράσινους» να μην παίρνουν κανένα ρίσκο και να τον αποσύρουν άμεσα από το παιχνίδι.

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε θλάση δευτέρου βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται στις 20 ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ταμπόρδα θα χάσει δεδομένα την αναμέτρηση με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και το εκτός έδρας παιχνίδι του Πρωταθλήματος με την Καλαμάτα.

Στη συνέχεια ακολουθεί η διακοπή, η οποία λειτουργεί ευνοϊκά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εφόσον η αποθεραπεία του κυλήσει χωρίς προβλήματα, ο Αργεντινός αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «Τριφυλλιού».