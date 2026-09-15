«Στο στόχαστρο της Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Λορένζο Μπράουν»

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσίευματα ο Λορένζο Μπράουν βρίσκεται στο στόχαστρο της Χάποελ Ιερουσαλήμ, προκειμένου να καλύψει το κενό του τραυματία Χάρπερ.

Στην αγορά για πόιντ-γκαρντ βρίσκεται η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport5.co.ol» η ισραηλινή ομάδα έχει βάλει στο στόχαστρο τον Λορένζο Μπράουν, καθώς θέλει να καλύψει το κενό του τραυματία Τζάρεντ Χάρπερ.

Ωστόσο το θέμα «κολλάει» στο γεγονός πως ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς υπάρχει διαφορά στο θέμα της αποζημίωσης του. Η ιταλική ομάδα δεν επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ της για δεύτερο χρόνο, όμως ακόμη δεν έχουν φτάσει κοντά στη λύση της συνεργασίας τους.

Η Αρμάνι φαίνεται διατεθειμένη να οδηγηθεί σε συμφωνία εφόσον πληρώσει το 50% του συμβολαίου του για τον δεύτερο χρόνο, ωστόσο ο Μπράουν δεν συμφωνεί και πλέον το θέμα του 36χρονου άσου παραμένει σε εκκρεμότητα.