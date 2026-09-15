Νέοι κανονισμοί στην Euroleague: Αντιαθλητικά φάουλ και τεχνικές ποινές δύο… κατηγοριών

Η EuroLeague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς, με την κυριότερη να αφορά τη διαφοροποίηση φάουλ και τεχνικών ποινών σε δύο κατηγορίες «βαρύτητας». Εφαρμογή και στο EuroCup.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

«Αλλαγές στην προσπάθεια για σουτ

Πλέον, σε σουτ μετά από άλμα ή σε άλλη προσπάθεια εν κινήσει, η φάση του σουτ ξεκινά από τη στιγμή που ο παίκτης κινεί τους ώμους και την μπάλα προς τα πάνω, με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται στο μπροστινό γήπεδο.



Διαφορετικά αντιμετωπίζεται η διείσδυση προς το καλάθι. Σε αυτή την περίπτωση, η προσπάθεια για σουτ ξεκινά συνήθως μεταξύ της γραμμής των τριών πόντων και του καλαθιού, από τη στιγμή που ο παίκτης κάνει το μάζεμα της μπάλας και συνεχίζει την κίνηση μέχρι την απελευθέρωσή της.



Παράλληλα, δίνονται διευκρινίσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η επαφή σε κίνηση «rip-through», δηλαδή η πλάγια κίνηση της μπάλας, θα χρεώνεται πάντα ως φάουλ στο έδαφος και όχι ως σουτ.



Επίσης, η επαφή με το χέρι του σουτέρ κατά την επαναφορά του χεριού μετά την εκτέλεση θα θεωρείται νόμιμη μόνο όταν είναι ελαφριά και γίνεται καθαρά μετά την απελευθέρωση της μπάλας. Αντίθετα, επαφή στο πλάι του χεριού, στον καρπό, στο μπράτσο ή στο σώμα του σουτέρ θα εξακολουθεί να θεωρείται φάουλ.



Σε περίπτωση που αμυντικός εισέλθει στον χώρο προσγείωσης του σουτέρ και το πόδι του τελευταίου πατήσει πάνω στο πόδι του αμυντικού, η παράβαση θα καταλογίζεται πλέον ως flagrant foul, αντί για το προηγούμενο αντιαθλητικό φάουλ.

Δύο κατηγορίες για τα τεχνικά φάουλ



Τα τεχνικά φάουλ χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες.



Η Category 1 προσμετράται για την αποβολή από έναν αγώνα και αφορά συμπεριφορές όπως η ασέβεια στην επικοινωνία, η πρόκληση αντιπάλου, η παρεμπόδιση της ορατότητας ενός παίκτη και η προσποίηση φάουλ.



Η Category 2 δεν προσμετράται για την αποβολή και περιλαμβάνει παραβάσεις όπως η καθυστέρηση επανέναρξης του αγώνα, το κρέμασμα από τη στεφάνη μετά από κάρφωμα και το αμυντικό goaltending στην τελευταία ελεύθερη βολή

Τέλος το αντιαθλητικό φάουλ

Το αντιαθλητικό φάουλ καταργείται και αντικαθίσταται από δύο ξεχωριστές κατηγορίες: το disruptive foul και το flagrant foul.



Το disruptive foul αφορά επαφή που διαταράσσει τη ροή του παιχνιδιού και δημιουργεί μειονέκτημα για τον αντίπαλο, χωρίς όμως να είναι αρκετά σοβαρή ώστε να χαρακτηριστεί flagrant. Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εντάσσεται ένα φάουλ για τη διακοπή αιφνιδιασμού ή για τη διακοπή του χρόνου στα τελευταία δευτερόλεπτα μιας περιόδου.



Το flagrant foul αφορά επαφή που δεν αποτελεί νόμιμη μπασκετική προσπάθεια ή χαρακτηρίζεται απερίσκεπτη, βίαιη ή επικίνδυνη.



Και οι δύο κατηγορίες έχουν την ίδια ποινή με το παλαιό αντιαθλητικό φάουλ, ωστόσο μόνο το flagrant foul προσμετράται για την αποβολή παίκτη.

Πότε αποβάλλεται ένας παίκτης ή προπονητής

Ένας παίκτης αποβάλλεται όταν συμπληρώσει δύο τεχνικά φάουλ Category 1, δύο flagrant fouls ή ένα από κάθε κατηγορία.



Για τους head coaches, η αποβολή έρχεται μετά από δύο προσωπικά τεχνικά φάουλ Category 1 ή μετά από τρία τεχνικά φάουλ Category 1 που σχετίζονται με συμπεριφορά από τον πάγκο. Στη δεύτερη περίπτωση, δεν έχει σημασία αν και τα τρία χρεώνονται στον πάγκο ή αν ένα από αυτά καταλογίζεται προσωπικά στον προπονητή.»