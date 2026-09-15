Με κόσμο η ΑΕΚ στον Βόλο - Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό

Τη στήριξη του κόσμου της θα έχει η ΑΕΚ στο κυριακάτικο παιχνίδι (20/9, 18:00) με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό, με την ΠΑΕ να ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων, που κοστίζουν 20 και 30 ευρώ.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2026-27, με αντίπαλο τον Βόλο ΝΠΣ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (18:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.



Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνουν μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 20 ευρώ για το Βόρειο Πέταλο και 30 ευρώ για τα Ανατολικά Διαζώματα. Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσα από τα ακόλουθα links:



Για το Βόρειο Πέταλο πατήστε ΕΔΩ.



Για τα Ανατολικά Διαζώματα πατήστε ΕΔΩ.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.



Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.