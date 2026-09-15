Football Rankings: Ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League - Τι προβλέπει για τον ΟΦΗ

Πρόβλεψη για τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στην ενδιάμεση φάση του Europa League έκανε ο υπερυπολογιστής του Football Rankings.

Ώρα Europa League για τον Ολυμπιακό ο οποίος αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει να αφήσει πίσω την ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, λίγο πριν ανοίξει η αυλαία της διοργάνωσης, η σελίδα Football Rankings έκανε την προσομοίωση της League Phase, προβλέποντας την τελική κατάταξη των 36 ομάδων που συμμετέχουν σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ελληνικών συλλόγων που μας εκπροσωπούν στο Europa League

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη αυτή βλέπει τον Ολυμπιακό να τερματίζει στην 13η θέση, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση, έχοντας ως πιθανούς αντιπάλους την Άντερλεχτ και τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Από την άλλη πλευρά, ο υπερυπολογιστής τα βλέπει πιο δύσκολα για τον ΟΦΗ, τοποθετώντας τον στην 35η θέση, πάνω μονάχα από την Τορέενσε που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας.