Chery Τiggo 9 και Λεβαντόφσκι: Δύο «9άρια», μία κοινή πορεία προς την κορυφή (pics+vid)

Δύο «9άρια» μοιράζονται την ίδια επιδίωξη για αριστεία, με κοινές αξίες την απόδοση, την ακρίβεια, τη συνέπεια και τη διαρκή εξέλιξη.

Επιδόσεις, ακρίβεια, συνεχής πρόοδος. Αυτές τις αξίες μοιράζονται το Chery Tiggo 9 CSH και ο Robert Lewandowski δύο πρωταγωνιστές από δύο διαφορετικούς κόσμους, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή, το «9».

Με το Νο 9 να κοσμεί τη φανέλα του, ο Πολωνός αστέρας συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιθετικών της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής, ενώ πλέον έχει αναλάβει και τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery, εκπροσωπώντας τη μάρκα σε διεθνές επίπεδο.

Το βιογραφικό του Robert Lewandowski περιλαμβάνει σπουδαίους τίτλους σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Πίσω από τις επιτυχίες του, ωστόσο, βρίσκεται μια αδιάλειπτη προσπάθεια για την κορυφή, με προσήλωση στη λεπτομέρεια, συνέπεια και διαρκή εξέλιξη. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση χαρακτηρίζει και το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH, όπου η προσοχή στη λεπτομέρεια αποτυπώνεται στην απόδοση, την οδική συμπεριφορά, την άνεση και την αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Robert Lewandowski, η Chery παρουσιάζει το νέο της βίντεο, όπου ο Παγκόσμιος Πρεσβευτής της μάρκας αναφέρεται στη σημασία του Νο 9 στην καριέρα του και στη σύνδεσή του με το Tiggo 9 CSH. «Το Νο 9 ήταν πάντα σημαντικό στην καριέρα μου. Η φανέλα μου με το Νο 9 με συνοδεύει σε κάθε γκολ που πετυχαίνω. Όταν είδα το Tiggo 9 αισθάνθηκα μια δυνατή σύνδεση. Από το Νο 9 στο γήπεδο, στο Tiggo 9 στον δρόμο. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν την αριστεία».

Chery Tiggo 9: Ένα «9άρι» που αναβαθμίζει κάθε μετακίνηση

Με ραχοκοκαλιά την τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH), το plug-in hybrid Tiggo 9 CSH έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις πρακτικές ανάγκες των οικογενειακών μετακινήσεων, αλλά και στις αυξανόμενες απαιτήσεις για περισσότερη άνεση, αποδοτικότητα και σιγουριά.

Με συνολική ισχύ 428 ίππων, το Tiggo 9 CSH επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,46 kWh επιτρέπει την κάλυψη 148 χιλιομέτρων (WLTP) χωρίς την κατανάλωση σταγόνας βενζίνης. Παράλληλα, για τις οικογένειες, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η άνεση για κάθε επιβάτη. Με μεταξόνιο 2.800 χλστ., ευέλικτη 7θέσια διάταξη (2+3+2) και χώρο αποσκευών 889 λίτρων (με τα 5 καθίσματα σε χρήση), το Tiggo 9 CSH προσφέρει άνετους και διαμορφώσιμους χώρους για διαφορετικές οικογενειακές ανάγκες και συνθήκες ταξιδιού.

Τα προσεγμένα χαρακτηριστικά άνεσης και η ήσυχη καμπίνα βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία, ενώ ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας του οχήματος, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας, σε συνδυασμό με «έξυπνες» τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε κάθε διαδρομή.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το νέο βίντεο της Chery με πρωταγωνιστή τον Robert Lewandowski στα επίσημα κανάλια της μάρκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: