Μήνυμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού για... Μεντιλίμπαρ: «Θα πάνε δέκα φυλακή αλλά δεν θα υπάρχετε»! (vid)

Τα συνθήματα πού ακούστηκαν από οπαδούς του Ολυμπιακού για τον Μεντίλιμπαρ στο Καραϊσκάκη, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός των Ερυθρολεύκων.

Μεγάλη μερίδα των φίλων του Ολυμπιακού έσπευσε να φωνάξει ρυθμικά το όνομα του τέως τεχνικού της ομάδας στον αγώνα με τον ΟΦΗ, σε ένδειξη διαμαρτυρία κατά των πρακτικών της διοίκησης και του τρόπου με τον οποίο χώρισαν οι δρόμοι της ομάδας με τον Βάσκο τεχνικό.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις και κατακρίθηκε εντόνως από τον σκληρό πυρήνα των οργανωμένων οπαδών, λίγες ημέρες πριν άλλωστε ήταν η ίδια η Θύρα 7 που είχε βγάλει ανακοίνωση... αυστηρής κριτικής προς τον Μεντίλιμπαρ, για να ακολουθήσει ένα τέλει το διαζύγιο των δύο πλευρών.

Στις τάξεις των οργανωμένων μάλιστα υπάρχει έντονη κινητοποίηση τις τελευταίες ώρες για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο στα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, αρχής γενομένης από το αυριανό με την Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Σε σημείο που στην γνωστή οπαδική διαδικτυακή εκπομπή με το Άκη Βαρδαλάκη να ακούγονται ατάκες όπως "θα πάνε δέκα στη φυλακή, αλλά εσείς δεν θα υπάρχετε"!

Δείτε το σχετικό απόσπασμα: