Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Εξετάζει την περίπτωση του Μαξ Κλέμπερ η Ρόμα»

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν η νεοσύστατη Roma SPQR εξετάζει πολύ ζεστά την περίπτωση του Μαξ Κλέμπερ, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα στο ΝΒΑ.

Ο Μαξι Κλέμπερ εξετάζει τις επιλογές του για το φετινό καλοκαίρι, με την επιστροφή του στην Ευρώπη να μοιάζει ολοένα και πιο πιθανή. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, η νεοσύστατη Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς εξετάζει πολύ ζεστά την περίπτωση του έμπειρου άσου και έχει κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.

Ο 34χρονος Γερμανός πάουερ φόργουορντ μετά από εννιά σεζόν στο ΝΒΑ δεν έχει ομάδα και μέσω του άλλοτε συμπαίκτη του σε Μάβερικς και Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, που είναι μέτοχος στη ιταλική ομάδα, προσπαθεί να γίνει το... κονέ.

Ο Κλέμπερ, που τελευταία φορά έπαιξε στην Ευρώπη πριν δέκα σεζόν, το 2016/17 με την Μπάγερν, έχει στην καριέρα του στο ΝΒΑ 6 πόντους (35,2% στα τρίποντα), 4,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 21,3 λεπτά κατά μέσο όρο, ενώ μετρά συνολικά 526 συμμετοχές.