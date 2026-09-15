Το κάλεσμα του Αλβέρτη: «Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, τη φανέλα, την οικογένειά μας» (vid)

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο T-Center.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης απηύθυνε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού εν όψει του «Παύλος Γιαννακόπουλος», του τουρνουά που γίνεται 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο T-Center στη μνήμη του ιστορικού διοικητικού ηγέτη της ομάδας. Όλο το τουρνουά θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.



«Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, για τη φανέλα, για την οικογένειά μας. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το σπίτι μας γεμίζει. Κλείσε τη θέση σου τώρα», αναφέρει ο «Φράγκι».

Παράλληλα να σημειώσουμε έγιναν αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΟΚ - Παρτίζαν 17:30

Παναθηναϊκός - Μπουργκ 21:15