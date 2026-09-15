Athens Kallithea: Παρελθόν ο Καντίγιο, που πάει στην Φορταλέζα

Τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Καντίγιο ανακοίνωσε η Athens Kallithea, με τον 23χρονο φορ να ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Βραζιλία και τη Φορταλέζα.

Αναλυτικά:

Η Athens Kallithea FC και ο επιθετικός Juan Cantillo συμφώνησαν στην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, ενόψει της επικείμενης μεταγραφής του στη βραζιλιάνικη Fortaleza.

Η λύση του συμβολαίου, η οποία πλέον έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στη Βραζιλία, ενώ η ανακοίνωση της απόκτησης του Cantillo από τη Fortaleza αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Η AKFC θα διατηρήσει ποσοστό επί των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής του.

Ο Cantillo, 23 ετών, εντάχθηκε στην AKFC από την Deportivo Cali τον Αύγουστο 2025 και κατέγραψε 19 συμμετοχές και επτά γκολ στη Super League 2 τη σεζόν 2025/26.

Η Fortaleza αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στη Série B της Βραζιλίας, έπειτα από επτά διαδοχικές σεζόν στη Série A.

Καλή τύχη, Juan.