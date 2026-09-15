Χωρίς Παβλένκα ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι: Οι «εκλεκτοί» του Λίσι

Χωρίς τον Γίρι Παβλένκα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ αύριο στον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο (16/9 20:00) για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος.

Με απουσία της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η ασπρόμαυρη προετοιμασία σήμερα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Ο Γίρι Παβλένκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, ως αποτέλεσμα του χτυπήματος που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη, και για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής.

Η προπόνηση ξεκίνησε με την απαραίτητη προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην επιθετική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα έκλεισε με δίτερμα και στατικές φάσεις.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ , Γιαννούλης , Σαρρής και Τσάλοφ ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα.

Στην αποστολή των ασπρόμαυρων βρίσκονται έξι παίκτες που πληρούν τις προϋποθέσεις του φετινού Κυπέλλου (Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κοσίδης, Μπαταούλας, Μύθου και Χατσίδης), ενώ «μέσα» βρίσκονται και οι Γιάκιτς-Κόστα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο:

Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.