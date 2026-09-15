Παναθηναϊκός: Τελέστηκε ο αγιασμός της ομάδας

Οι «πράσινοι» τέλεσαν τον καθιερωμένο αγιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με παίκτες, προπονητικό επιτελείο να δίνουν το «παρών» στo T-Center.

Την ευλογία για υγεία και επιτυχίες στη νέα αγωνιστική σεζόν πήρε ο Παναθηναϊκός, καθώς πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός της ομάδας μπάσκετ στο Τ-Center.

Ο ετήσιος αγιασμός αποτελεί πλέον μία καθιερωμένη διαδικασία για τους «πράσινους» και πραγματοποιήθηκε με την ευχή η νέα σεζόν να συνοδευτεί από υγεία και σημαντικές επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις.

Το τριφύλλι μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του, έχοντας μπροστά του μία ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, με υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην EuroLeague. Η νέα αγωνιστική περίοδος βρίσκεται πλέον προ των πυλών και στον Παναθηναϊκό θέλουν να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθεια για την κατάκτηση των τίτλων.

«Το πρωί της Τρίτης (15/9), κατόπιν προσκλήσεως, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασμός του Παναθηναϊκού AKTOR σε όλους τους χώρους του Telekom Center Athens, παρουσία των αθλητών και του συνόλου του επιτελείου της ομάδας από τον π. Δημήτριο Φωκιανό», έγραψε ο Παναθηναϊκός στο Twitter.