Άρης: Απών από τις εκδηλώσεις ΕΠΟ και UEFA στη Θεσσαλονίκη λόγω... διαμαρτυρίας!

Με ξεκάθαρο τρόπο θέλησε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ο Άρης που θεωρεί ότι αδικήθηκε στην Τούμπα, επιλέγοντας να μην εκπροσωπηθεί στις σημερινές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη από την ΕΠΟ, με την παρουσία της UEFA.

Η ΠΑΕ Άρης είχε προσκληθεί κανονικά από την Ομοσπονδία, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Παρά την πρόσκληση, οι «κιτρινόμαυροι» αποφάσισαν να απέχουν, μετατρέποντας την απουσία τους σε μήνυμα... διαμαρτυρίας.

Αρχικά, ο Θόδωρος Καρυπίδης, αλλά και ο σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης της ΠΑΕ, Θωμάς Βράνος, είχαν προγραμματίσει να παραστούν στις εκδηλώσεις. Ωστόσο, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αποφασίστηκε τελικά να μην δώσουν το «παρών».

Η στάση αυτή έρχεται ως συνέχεια της έντονης αντίδρασης του Άρη, με τους ανθρώπους της ομάδας να επιλέγουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους προς την πλευρά της ΕΠΟ και των αρμόδιων οργάνων.