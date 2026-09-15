Ο Μεντιλίμπαρ απέρριψε τη Βαλένθια

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φαίνεται πως είπε «όχι» στην προοπτική του να κάτσει στον πάγκο της Βαλένθια, όπως αναφέρουν στην Ισπανία.

Σε αναζήτηση νέου τεχνικού βρίσκεται η Βαλένθια, έπειτα από το τέλος τους Κάρλος Κορμπεράν από τον πάγκο του ισπανικού συλλόγου, με το όνομα του Ερνέστο Βαλβέρδε να είναι το πρώτο που έπεσε στο τραπέζι.

Στη συνέχεια, ένας ακόμα πρώην προπονητής του Ολυμπιακού μπήκε στη λίστα των «νυχτερίδων», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εξετάζεται από τη διοίκηση των Ισπανών, ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα φέρεται να απάντησε αρνητικά στην εν λόγω προοπτική.

Παράλληλα, από τη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου ακούγεται ότι ο Βάσκος τεχνικός επιθυμεί να κάτσει εκτός πάγκων μέχρι τον Ιανουάριο μετά από σχεδόν 1000 ημέρες στους Πειραιώτες.

Πλέον, όλα δείχνουν πως ο αντικαταστάτης του Κάρλος Κορμπεράν, ενός ακόμη προπονητή που πέρασε από τον Ολυμπιακό, θα είναι ο 68χρονος Μεξικανός, Χαβιέρ Αγκίρε, έχοντας δώσει τη συγκατάθεσή του και πλέον η υπόθεση δείχνει να προχωρά.