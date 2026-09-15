Το PAOK Academy «έλαμψε» στο Μαυροβούνιο και το έκανε... Τούμπα (vid)

Μία (ακόμα) επιτυχία για το PAOK Academy, αφού η Κ13 κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Κ14 του τουρνουά Podgorica Trophy Tournament στο Μαυροβούνιο.

Τι και αν αγωνίζονταν με παιδιά ένα χρόνο μεγαλύτερα; Η «ασπρόμαυρη» Κ13 των Ντέτσικα-Καλδάρα όχι μόνο συμμετείχε στο τουρνουά του Μαυροβουνίου, αλλά πρωταγωνίστησε.

Με τη 2η θέση και ένα ακόμα Κύπελλο ως αναμνηστικό επιστρέφει από την Ποντγκόριτσα το PAOK Academy, με τα «αετόπουλα» να μετατρέπουν σε... Τούμπα το λεωφορείο της αποστολής. MVP του τουρνουά αναδείχτηκε ο «ασπρόμαυρος» Στέφανος Τηλιόπουλος.

Για την... ιστορία, τουρνουά είχε και η Κ12 του συλλόγου, η οποία βρέθηκε στο Βάιμπλινγκεν της Στουτγκάρδης, αγωνιζόμενη μεταξύ άλλων με Άιντραχτ, Στουτγκάρδη, Ραπίντ Βιέννης και Μάιντζ.