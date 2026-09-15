Η Admiral στο πλευρό της Ελένης Μάρκου με το mini documentary “Always Moving On”

Η Admiral παρουσιάζει το “Always Moving On”, ένα mini documentary αφιερωμένο στην Ελένη Μάρκου, αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών και μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες του ελληνικού ποδοσφαίρου γυναικών.

Με γυρίσματα στη Φρανκφούρτη, το “Always Moving On” ακολουθεί την Ελένη σε μια καθοριστική περίοδο της καριέρας της, λίγο πριν το επόμενο μεγάλο βήμα στη διεθνή της πορεία. Μετά την παρουσία της στη γερμανική Eintracht Frankfurt, η Ελληνίδα διεθνής συνεχίζει πλέον στην Galatasaray, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μέσα από προσωπικές στιγμές, εικόνες από την καθημερινότητά της και σκέψεις γύρω από το ποδόσφαιρο, η Ελένη μιλά για την πειθαρχία, την ανθεκτικότητα και την ψυχική δύναμη που απαιτεί μια καριέρα υψηλού επιπέδου. Το documentary φωτίζει τη διαδρομή μιας αθλήτριας που δεν σταματά να εξελίσσεται, να διεκδικεί και να προχωρά.

Για την Admiral, η συνεργασία με την Ελένη Μάρκου αποτελεί συνέχεια της σταθερής στήριξής της στο ποδόσφαιρο γυναικών και στις αθλήτριες που ανοίγουν δρόμο μέσα από την πορεία και τη στάση τους. Μέσα από το “Always Moving On”, το brand αναδεικνύει όχι μόνο μια ξεχωριστή αθλητική διαδρομή, αλλά και τη νοοτροπία πίσω από αυτή: την πίστη, την επιμονή και τη δύναμη να συνεχίζεις μπροστά.

Το mini documentary “Always Moving On” υλοποιήθηκε από την ομάδα της SCL Mellon, σε συνεργασία με τη Stars Inc. 11 με γυρίσματα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Δείτε το “Always Moving On” εδώ: