Μια φορά κι έναν καιρό, στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ 

O Τζέικομπ Νίστρουπ τρεις μήνες μετά την πρώτη του «παρουσία» στον Παναθηναϊκό έχει πετύχει κάτι που ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν... Γράφει ο Χρήστος Κυρογλάνης.

Λένε πως ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο σπουδαιότερος Δανός από καταβολής ανθρωπότητας και από τους πλέον επιδραστικούς λογοτέχνες στην Παγκόσμια ιστορία, είχε μια εμμονική φοβία για τη φωτιά. Κάθε φορά που ταξίδευε μακριά από την Κοπεγχάγη, κουβαλούσε μαζί του ένα μακρύ και χοντρό σχοινί.

Ήθελε να είναι σίγουρος πως αν το ξενοδοχείο όπου διέμενε έπιανε φωτιά, θα μπορούσε να δέσει το σχοινί και να κατέβει από το παράθυρο για να σωθεί. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί έκανε εξονυχιστικό έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε καμία εστία κινδύνου. Ιστορικοί αναφέρουν πως οι εμμονικές του φοβίες, έβγαιναν πολλές φορές τόσο στα μυθιστορήματά του, όσο και στα ξακουστά, ανά τους αιώνες, παραμύθια του.

Ο... Τζέικομπ Νίστρουπ την πρώτη φορά που ταξίδεψε -επαγγελματικά- μακριά από την Κοπεγχάγη, δεν πήρε μαζί του κανένα σχοινί, αν και θα εργαζόταν σε ένα εύφλεκτο περιβάλλον, με τις εστίες κινδύνου να παραμονεύουν σε κάθε «στροφή».

Αντίθετα, στις 21 Ιουνίου, εμφανίστηκε στην παρουσίασή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με αυτοπεποίθηση που ξεχείλιζε. Και κάτι παραπάνω.

«Πιστεύω με όλο τον σεβασμό πως είμαι ο κατάλληλος για το εγχείρημα αυτό», ξεστόμισε χωρίς να έχει κουβαλήσει στις αποσκευές του, οποιουδήποτε είδους... σχοινί.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά και ενώ πολλοί και ίσως και ο υπογράφων, να τον κοίταξαν τότε σαν τον τρελό του χωριού, ο Παναθηναϊκός στο χορτάρι κουβαλά ακριβώς την «ταυτότητα» της δικής του αυτοπεποίθησης.

Το ημερολόγιο σημαδεύει τα μέσα του Σεπτέμβρη και φυσικά είναι πολύ νωρίς για να μπορέσει κάποιος να πει με σιγουριά, αν ο Δανός θα καταφέρει να «γράψει» ένα δικό του σπουδαίο «μυθιστόρημα», οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή του στον ελληνικό θρόνο και μετατρέποντας ένα -ποδοσφαιρικό- «ασχημόπαπο» περασμένων ετών, σε... κύκνο.

Εκείνο όμως που είναι βέβαιο, είναι πως ο Τζέικομπ Νίστρουπ, 83 ημέρες μετά από εκείνη την έκρηξη αυτοπεποίθησης, έχει πετύχει πράγματα τα οποία εκείνο το απόγευμα, φάνταζαν στόχοι μακρινοί, το λιγότερο.

Τα απαριθμώ:

-Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μόνος του στην κορυφή του πρωταθλήματος με το απόλυτο των νικών, έχοντας πετύχει 11 γκολ στις τέσσερις αναμετρήσεις που έχει δώσει ως τώρα στο πρωτάθλημα. Σχεδόν τρία μέσο όρο. Έχει δεχτεί μόλις 2. Την περσινή σεζόν, σε όλα τα ματς σκόραρε 44. Και μόλις τρία στα πλέι οφ. Έχει καταγράψει ως τώρα, στα 4 ματς, 78 τελικές (!). 20 σχεδόν σε κάθε παιχνίδι! Η ομάδα δείχνει παιχνίδι με το παιχνίδι να εφαρμόζει πιστά το πλάνο του προπονητή της και το ακριβό πρότζεκτ μοιάζει έτοιμο να γιγαντωθεί, από τη στιγμή που στην «εξίσωση» έχει αρχίζει να μπαίνει και το πλέον... εύφλεκτο υλικό του οικοδομήματος.

-Ο κόσμος. Υλικό εύφλεκτο αλλά ταυτόχρονα και το σημαντικότερο κομμάτι της «αλυσίδας». Η σχέση του με την ομάδα, ήταν ο κεντρικός της κρίκος, ο οποίος είχε χαλαρώσει τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα κανένας άλλος «κρίκος» να μην μπορεί να κολλήσει.

Η «ταυτότητα» με την σφραγίδα της αυτοπεποίθησης του Νίστρουπ που δείχνει να κουβαλά ο φετινός Παναθηναϊκός, δεν άργησε να μεταφερθεί και σε αυτούς. Γρήγορα. Αρκετά γρήγορα. Μόλις στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης με την Κηφισιά, το ΟΑΚΑ αναφώνησε αυθορμήτως: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε».

Δεν είναι μόνο πως είχε να ακουστεί κάτι παρόμοιο από την εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι πολύ περισσότερο πως ο «κρίκος» της αλυσίδας μοιάζει να σφίγγει για τα καλά.

- Όσο για το βασικότερο επίτευγμα του Νίστρουπ αυτούς τους τρεις μήνες στη χώρα μας, μακριά από την αγαπημένη του Κοπεγχάγη: Η... φοβία έχει μεταφερθεί πια στα πρόσωπα των αντιπάλων. Το «ασχημόπαπο» του Άντερσεν, μόνο όταν κοίταξε τον εαυτό του μέσα στη λίμνη, κατάλαβε που ανήκει και γιατί δεν θα χλευάζεται πια. Πλέον, δεν παρατηρούμε χλευασμό όπως συνέβαινε τα περασμένα χρόνια. Αλλά κάποιου είδους ξαφνικό φόβο. Μόνο έτσι μπορούν να μεταφραστούν όσα «παπαγαλίζουν» με περισσή γραφικότητα, πια και οι τρεις τους.

Στο επόμενο κεφάλαιο, η σφραγίδα που θα επιχειρήσει να βάλει ο Νίστρουπ, κάτι που τόνισε και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου μετά το χθεσινό ματς με τον Παναιτωλικό, γράφει επάνω τη λέξη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Και η διάρκεια σε όλο αυτό που «χτίζεται» είναι αυτή που θα πείσει όλο και περισσότερους, πως η «αλυσίδα» δένει ξανά.

Το επόμενο ματς του Παναθηναϊκού, μπορεί να αφορά διαφορετική διοργάνωση από τον μεγάλο του στόχο, όμως το γεγονός πως η αναμέτρηση Κυπέλλου κόντρα στην Κηφισιά θα διεξαχθεί στην ιστορική του έδρα, αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να κολλήσουν κι άλλα κομμάτια.

Και κάπως έτσι, όταν όλοι οι «κρίκοι» δέσουν μεταξύ τους, θα μιλάμε πάλι για τον κανονικό Παναθηναϊκό.

Ξύπνησε.