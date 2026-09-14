Ακόμα ένα ματς... ροντέο στο «Giuseppe Meazza» για την Ίντερ που βρέθηκε πίσω με 0-2 στο 16', πήγε στα αποδυτήρια ισοφαρίζοντας σε 2-2 και εν τέλει επικράτησε 5-3 της Ουντινέζε!

Με το απόλυτο (4/4) συνεχίζει στη Serie A η Ίντερ, καθώς επικράτησε με 5-3 της Ουντινέζε στο Μιλάνο. Ο Αμπάνκουα στο 9' και ο Εκέλενκαμπ στο 16' (σ.σ. έκρυψαν την... μπάλα με τον Ντέιβιτς), διαμόρφωσαν το 0-2 άμεσα, όπως η Νάπολι μια εβδομάδα πριν!

Η «οβίδα» του Κάρλος Αουγκούστο για το 1-2 ξεκόλλησε τους «νερατζούρι» στο 26' και στο 35' ο Μπαρέλα επέμεινε, συνεργάστηκε με τον Τουράμ και ισοφάρισε στο 2-2 του ημιχρόνου! Από δημιουργός... σκόρερ για το 3-2 στο 57' ο Τουράμ σε γύρισμα του Ντιούφ.

Το νερό είχε... μπει στ' αυλάκι και ο Εσπόζιτο επιβράβευσε το συνδυαστικό παιχνίδι της Ίντερ για το 4-2 στο 67'. Στο 79' ο Μπονί έβαλε το... κερασάκι στην «τούρτα» της ομάδας του Κριστιάν Κίβου, αλλά ο Ιντρίσα Γκέιγ της Ουντινέζε διαμόρφωσε το «χορταστικό» 5-3!