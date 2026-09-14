Αποσύρεται ο Γκίμπσον - Γίνεται βοηθός του Σπλίτερ στους Μπουλς

Μετά από 17 σεζόν στο ΝΒΑ ο Ταζ Γκίμπσον αποφάσισε να… ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του. Ο 41χρονος ξεκίνησε στον «μαγικό κόσμο» στους Σικάγο Μπουλς, στους οποίους έμεινε για 8 σεζόν. Τώρα, θα επιστρέψει στους «Ταύρους», αλλά ως βοηθός προπονητής του Τιάγκο Σπλίτερ.
Μετά αγωνίστηκε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για μία σεζόν και αργότερα για δύο χρόνια στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Έπειτα, ήταν για τρεις σεζόν στους Νικς, πήγε στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς για μία σεζόν και επέστρεψε στη Νέα Υόρκη.
Ακόμη, πέρασε από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τους Σάρλοτ Χόρνετς και η τελευταία του σεζόν τον βρήκε στους Μέμφις Γκρίζλις. Πέρσι, είχε 3,4 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 10 αγώνες και 9,7 λεπτά.
After 17 NBA seasons, Taj Gibson is retiring and returning to the Chicago Bulls as an assistant coach under Tiago Splitter to begin his coaching career. pic.twitter.com/K601XXGZe2— Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2026