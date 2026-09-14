Μπρούμα: «Γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μπρούμα μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα των κιτρινόμαυρων

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω.

Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα. Εξάλλου θα βρω εδώ και νέους συμπαίκτες, τους οποίους γνωρίζω.

Ο στόχος μου είναι να πετύχουμε πολλές νίκες και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας.

Έρχομαι για να βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με γκολ και ασίστ.

Αισθάνομαι πολύ καλά, έχω μεγάλη όρεξη και θέλω να πιστεύω ότι η φετινή σεζόν θα είναι η καλύτερη του ΑΡΗ.

Με τη βοήθεια του Θεού, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Θα παλέψουμε σκληρά όλοι μαζί γι’ αυτό.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας και τον κ. Ρέγες για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο».