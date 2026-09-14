Προγνωστικά Βιγιαρεάλ – Μπέτις: Φουλ του γκολ

Η Βιγιαρεάλ υποδέχεται την Μπέτις στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της La Liga.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Βιγιαρεάλ

Η Βιγιαρεάλ συνεχίζει να προβληματίζει και δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί ομαλά στη νέα αγωνιστική εποχή. Η απουσία του Μαρθελίνο από τον πάγκο είναι αισθητή, καθώς η ομάδα παρουσιάζει αστάθεια τόσο στην απόδοση όσο και στα αποτελέσματά της.

Ανάλυση Ρεάλ Μπέτις

Διαφορετική είναι η κατάσταση στο στρατόπεδο της Μπέτις, η οποία επέστρεψε στο Champions League έπειτα από 20 χρόνια και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Δείτε τα προγνωστικά Βιγιαρεάλ – Μπέτις!

Επισκεφθείτε καθημερινά το Outsidersbet.gr και αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συμβαίνουν στον κόσμο του στοιχήματος. Δείτε προγνωστικά από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, αναλύσεις αγώνων, ειδικά στοιχήματα, νέες προσφορές* και αναλυτικούς οδηγούς για όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ