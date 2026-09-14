Προγνωστικά Βιγιαρεάλ – Μπέτις: Φουλ του γκολ

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση.
Ανάλυση Βιγιαρεάλ
Η Βιγιαρεάλ συνεχίζει να προβληματίζει και δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί ομαλά στη νέα αγωνιστική εποχή. Η απουσία του Μαρθελίνο από τον πάγκο είναι αισθητή, καθώς η ομάδα παρουσιάζει αστάθεια τόσο στην απόδοση όσο και στα αποτελέσματά της.
Ανάλυση Ρεάλ Μπέτις
Διαφορετική είναι η κατάσταση στο στρατόπεδο της Μπέτις, η οποία επέστρεψε στο Champions League έπειτα από 20 χρόνια και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.
Δείτε τα προγνωστικά Βιγιαρεάλ – Μπέτις!
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