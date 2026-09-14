«Συμφώνησε με τους Σέλτικς ο Κάρτερ»

Ο Ντέβιν Κάρτερ τις τελευταίες μέρες συνδέθηκε με τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ. Τελικά, φαίνεται πως οι Κέλτες κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του.
Όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο του «HoopsHype», ο 24χρονος γκαρντ συμφώνησε με τους Σέλτικς και θα διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν ή ένα two-way συμβόλαιο.
Θυμίζουμε πως πέρσι με τους Σακραμέντο Κινγκς είχε 8,9 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 18,4 λεπτά κατά μέσο όρο σε 38 αγώνες.
The Boston Celtics and Devin Carter have agreed to a deal, league sources told @hoopshype. Carter will compete for an NBA roster or two-way spot in camp. Carter averaged 8.9 points, 3.3 rebounds and 2.7 assists in 18.4 minutes during 38 games for the Sacramento Kings last season. pic.twitter.com/eo4U82bCg2— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 14, 2026