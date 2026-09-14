«Συμφώνησε με τους Σέλτικς ο Κάρτερ»

Ο Ντέβιν Κάρτερ φέρεται να συμφώνησε με τους Μπόστον Σέλτικς και θα διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ των Κελτών.

Ο Ντέβιν Κάρτερ τις τελευταίες μέρες συνδέθηκε με τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ. Τελικά, φαίνεται πως οι Κέλτες κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο του «HoopsHype», ο 24χρονος γκαρντ συμφώνησε με τους Σέλτικς και θα διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν ή ένα two-way συμβόλαιο.

Θυμίζουμε πως πέρσι με τους Σακραμέντο Κινγκς είχε 8,9 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 18,4 λεπτά κατά μέσο όρο σε 38 αγώνες.