Προγνωστικά Τορίνο – Ρόμα: Δεν σταματάει πουθενά

Η Τορίνο υποδέχεται τη Ρόμα στο «Stadio Olimpico Grande Torino», στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Serie A.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά στοιχήματος για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Τορίνο

Η Τορίνο πήρε σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 της Φιορεντίνα. Αυτοί ήταν οι πρώτοι βαθμοί της στη φετινή Serie A, έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες που είχαν αρχίσει να αυξάνουν την πίεση στο εσωτερικό της ομάδας.

Η νίκη ήρθε μάλιστα με ανατροπή. Η Τορίνο βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 48’ και δεν παρουσίασε την καλύτερη δυνατή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αξιοποίησε τις ευκαιρίες της. Ο Μαντραγκόρα ισοφάρισε στο 73’ και ο Τσε Άνταμς ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 82’.

Ανάλυση Ρόμα

Η Ρόμα απέσπασε ισοπαλία με 1-1 από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League. Η ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι προηγήθηκε στο 39’ με δυνατό σουτ του Κριστάντε, αλλά δεν διατήρησε για πολύ το προβάδισμά της μετά την ανάπαυλα, καθώς ο Άρτσι Μπράουν ισοφάρισε στο 48’.

Οι «τζαλορόσι» δεν κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο γκολ και στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης απέφυγαν τα μεγάλα ρίσκα. Ο βαθμός σε μία δύσκολη έδρα αποτελεί θετικό αποτέλεσμα, αν και η Ρόμα είχε την ευκαιρία να φύγει με τη νίκη από τη στιγμή που προηγήθηκε.

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