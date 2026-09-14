Με... άδεια χέρια έφυγε από την Κομοτηνή ο ΠΑΟΚ Β, καθώς ο Πανθρακικός με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, πήρε την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στη Superbet League 2 (2-0).

Στην Κομοτηνή «έπεσε» η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Superbet League 2, με τον τοπικό Πανθρακικό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος ταξίδεψε με... ενισχύσεις της τελευταίας στιγμής, αφού ο Κοσίδης από την Τούμπα ταξίδεψε την ύστατη ώρα στην πόλη για να τεθεί στα πλάνα του Πονς.

Αμφότερες οι ομάδες ξεκινήσαν τη φετινή τους πορεία με εντός έδρας ισοπαλίες, ψάχνοντας το «παρθενικό» τους τρίποντο. Με τον Νικολακούλη κάτω από τα δοκάρια οι ασπρόμαυροι και τους Σιδερά, Απιατσιόνακ, Κοσίδη και Ντούνγκα από τα δεξιά προς τ' αριστερά στην άμυνα. Λεωνιδόπουλος και Τσοπούρογλου το δίδυμο στα χαφ, με τον Ελευθεριάδη στο «δέκα», πίσω από τον Σιφναίο. Στα εξτρέμ οι Γκαλεάνο και Μπέρδος.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, έχοντας σαν κύριο εκφραστή των επιθέσεων τον Τσίλεμ. Πατρόνι και Νότας απείλησαν στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Νικολακούλη να λέει «όχι» στα πρώτα δέκα λεπτά, όπως έπραξε και στο 24' με το σουτ του Τσίλεμ.

Πρώτη «ασπρόμαυρη» στο 28' με ένα πανέμορφο απευθείας φάουλ του Ελευθεριάδη, να καταλήγει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σγούρη. Τρία λεπτά πριν την συμπλήρωση 45λεπτών στο ΔΑΚ Κομοτηνής, ο ΠΑΟΚ Β κέρδισε κόρνερ, ο Πανθρακικός «έκλεψε» τη μπάλα, ο Πατρόνι έφυγε στην κόντρα και σε τετ α τετ τελείωσε ψύχραιμα τη φάση για το 1-0 της ανάπαυλας.

Κατώτερο ποιοτικά το δεύτερο μέρος στην Κομοτηνή, με τον ΠΑΟΚ Β να μην μπορεί να δημιουργήσει την κλασσική ευκαιρία. Ο Απιατσιόνακ στο 54' δοκίμασε τα πόδια του χωρίς αποτέλεσμα, ενώ δύο λεπτά αργότερα η προσπάθεια του Νότα βρήκε σε ετοιμότητα τον κίπερ Νικολακούλη.

Συνεχόμενες αλλαγές από πλευράς Ντάνι Πονς, Τσιότας-Καραγκέα και Στύλος πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας Λεωνιδόπουλο-Κοσίδη και Μπέρδος, όμως το 1-0 παρέμενε μέχρι και το 75ο λεπτό. Στο 87' οι Κομοτηναίοι «σφράγισαν» τη νίκη τους με δράστη τον Σαραντίδη για το τελικό 2-0, καθώς ο Κανίς δεν κατάφερε στις καθυστερήσεις να μειώσει σε 2-1, στη μεγαλύτερη ευκαιρία των ασπρόμαυρων στο ματς.

Στους 4 βαθμούς πλέον οι «πράσινοι», οι οποίοι πέτυχαν την πρώτη τους νίκη μετά την επιστροφή τους στις επαγγελματικές κατηγορίες. Στον έναν βαθμό ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος γνώρισε την πρώτη του ήττα τη φετινή σεζόν.

Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ αντίστοιχα ο Πανθρακικός θα φιλοξενήσει τη Νίκη Βόλου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανθρακικός (Γεωργιάδης): Σγούρης, Λαρέα, Βουτσάς , Τσίλεμ(90' Κ. Παχούμης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος(72' Παπακωνσταντίνου), Ντουμάνης, Αναστασόπουλος(80' Πεχλιβανόπουλος), Πατρόνι(72' Παχούμης), Γκορντεζιάνι(72' Σαραντίδης) , Νότας.

ΠΑΟΚ Β (Ντάνι Πονς): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ, Κοσίδης(64' Τσιότας), Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος(64' Στύλος), Τσοπούρογλου(86' Ίκομπονγκ), Μπέρδος(46' Καραγκέα), Γκαλεάνο(86' Κανίς), Ελευθεριάδης, Σιφναίος

