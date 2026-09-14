Ο Σακίλ Ο'Νιλ θα παρακολουθήσει το Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός

Στο Κάουνας αναμένεται να βρεθεί στις 29 Σεπτεμβρίου ο Σακίλ Ο'Νιλ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague.

Ο θρύλος του ΝΒΑ θα επισκεφθεί τη Λιθουανία στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του με τη NordVPN, της οποίας αποτελεί πλέον πρεσβευτή.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ θα ταξιδέψει αρχικά στο Βίλνιους, όπου έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει σε ειδική συνέντευξη Τύπου. Η παρουσία του στο παιχνίδι της 29ης Σεπτεμβρίου έγινε γνωστή από τον Τόμας Οκμάνας, ιδρυτή της NordVPN και της Tesonet, η οποία κατέχει το 45% της Ζαλγκίρις.

Ο Ο'Νιλ θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό απέναντι στη Ζαλγκίρις, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά το καλοκαίρι, αποκτώντας τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από πολυετή παρουσία στο ΝΒΑ και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της φετινής ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο 54χρονος Σακίλ Ο'Νιλ, ένας από τους πλέον κυρίαρχους ψηλούς στην ιστορία του ΝΒΑ, έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα και μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επιτυχημένο επιχειρηματία, συμμετέχοντας παράλληλα σε πλήθος εμπορικών και τηλεοπτικών εγχειρημάτων.