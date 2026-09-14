Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Σαλάχ-Εντίν, υπολογίζεται κανονικά για Κηφισιά (vid)

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και τέθηκε στην διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ενώ αναμένεται να λάβει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Μαροκινός μπακ πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του «Τριφυλλιού» και έδειξε με το... καλημέρα πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί, αφού έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με την Ρόμα και τα εργομετρικά του ήταν εξαιρετικά.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι και θα βρίσκεται στην αποστολή για το ματς της Τετάρτης με την Κηφισιά και θα λάβει χρόνο συμμετοχής, ώστε να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που ανεβαίνει σταδιακά και μετράει κι αυτός αντίστροφα για να επιστρέψει στην δράση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ τέθηκε ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, καθώς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση την Δευτέρα το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο διεθνής Μαροκινός αμυντικός ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Την ίδια στιγμή μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα».