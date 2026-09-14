Κερ για Λεμπρόν: «Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα ερχόταν στους Ουόριορς ο Λεμπρόν»

Ο Στιβ Κερ σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως ποτέ δεν πίστεψε ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς θα υπέγραφε με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του στους Λος Άντζελες Λέικερς και έτσι έγινε ο πιο «καυτός» free agent στο ΝΒΑ. Πολλές ομάδες διεκδικήσαν την υπογραφή του και τελικά ο «Βασιλιάς» υπέγραψε στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχαν συνδεθεί έντονα με τον Λεμπρόν και μάλιστα ακουγόταν πως ήθελαν να κάνουν δικό τους και τον Άντονι Ντέιβις. Ωστόσο, τελικά κανένας από τους δύο αστέρες δεν κατέληξε στους «Πολεμιστές».

Ο Στιβ Κερ ήταν καλεσμένος στο «The Tom Tolbert Show» και αναφέρθηκε στην υπόθεση του Λεμπρόν. Ο θρυλικός κόουτς ανέφερε πως ποτέ δεν πίστεψε ότι θα είχε στη διάθεσή του τη νέα σεζόν το νούμερο «23».

«Δεν νομίζω ότι είναι τρομερά νέα και δεν ξέρω αν θα τιμωρηθώ που το λέω, αλλά ποτέ δεν πίστεψα ότι θα ερχόταν εδώ. Για εμένα, ήταν πιο πολύ απλά φήμες. Νομίζω πως θα το νιώθαμε αν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι» ανέφερε.