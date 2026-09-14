Τέλος στο… σίριαλ: Συμφώνησαν Κλίπερς-Ράπτορς για το trade του Λέοναρντ

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς και οι Τορόντο Ράπτορς συμφώνησαν και έτσι θα ολοκληρωθεί το trade του Καουάι Λέοναρντ.

Το… σίριαλ της off-season στο ΝΒΑ έφτασε στο τέλος του! Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» το trade που θα στείλει τον Καουάι Λέοναρντ πίσω στο Τορόντο και τους Μπράντον Ίνγκραμ, Γκρέιντι Ντικ, δύο unprotected first-round picks, ένα first-round pick swap και δύο two second-rounders στο Λος Άντζελες θα ολοκληρωθεί, με τους Ράπτορς και τους Κλίπερς να φτάνουν σε συμφωνία.

Οι δύο οργανισμοί είχαν συμφωνήσει από τις 30 Ιουνίου, αλλά το deal δεν ολοκληρώθηκε τότε λόγω της έρευνας του ΝΒΑ. Με αυτή να έχει τελειώσει και τις ποινές να έχουν επιβληθεί, Κλίπερς και Ράπτορς συμφώνησαν και έτσι σύντομα θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανταλλαγή.

Θυμίζουμε πως ο Λέοναρντ πέρασε μία σεζόν στους Ράπτορς (2018-19) και τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, πριν υπογράψει στους Κλίπερς.

Τη περασμένη σεζόν με τους «Κλιπς» στην κανονική διάρκεια αγωνίστηκε σε 65 ματς και σε 32,1 λεπτά μέτρησε 27,9 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την καλύτερη επιθετική απόδοση της καριέρας του σε regular season.

Στα play-in οι Κλίπερς ηττήθηκαν από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 126-121 με τον «Klaw» να τελειώνει την αναμέτρηση με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 40 λεπτά.