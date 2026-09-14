ΜΜΕ Βελγίου: «Στην Κ19 του ΠΑΟΚ έως το 2028 ο 19χρονος Αζούζ»

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι αποκαλύπτει deal του ΠΑΟΚ με τη Λέουβεν για τον 19χρονο Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ - Το προφίλ του παίκτη και τα έως τώρα δεδομένα

Η ενίσχυση στο PAOK Academy συνεχίζεται, καθώς μετά τον Φίλιππο Χαπίπη, προ των πυλών της Τούμπας βρίσκεται και ο 19χρονος Μοχάμεντ Γιασίν Αζζούζ.

Όπως αποκαλύπτει ο Σάσα Ταβολιέρι «Deal Done. Το ταλέντο από το Μαρόκο, Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ, που αγωνιζόταν στην Ουντ-Χέβερλε Λέουβεν, υπέγραψε τη Δευτέρα στον ΠΑΟΚ. Ο Αζούζ υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης έως τον Ιούνιο του 2028».

Ο 19χρονος παίκτης μα καταγωγή από το Μαρόκο αγωνίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή, κυρίως στο «δέκα», ενώ σε περίπτωση που επιτευχθεί το deal και ντυθεί στα ασπρόμαυρα θα ενισχύσει, όπως όλα δείχνουν, την Κ19 του Δικεφάλου.

