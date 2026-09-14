Γκαλινάρι για Λέοναρντ: «Θα έπρεπε να πληρώσει τα 50 εκατομμύρια που πήρε»

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Καουάι Λέοναρντ θα έπρεπε να πληρώσει ως πρόστιμο και τα 50 εκατομμύρια δολάρια που έλαβε.

Μιλώντας στο «A Cresta Alta» podcast ο Ντανίλο Γκαλινάρι ανέφερε πως τα 700.000 δολάρια που κλήθηκε να πληρώσει δεν είναι τίποτα μπροστά στο προσωπικό κέρδος που είχε ο Καουάι Λέοναρντ αλλά και στην ζημιά που έκανε στην ομάδα. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «από τα 50 εκατομμύρια, όπου πρέπει να πληρώσει μόνο 700.000, θα έπρεπε να πληρώσει και τα 50 εκατομμύρια». Μάλιστα, υπογράμμισε πως θα έπρεπε να τα δώσει σε φιλανθρωπίες.

«Φυσικά και πρέπει να πληρώσει, επειδή στο τέλος, εγώ και ο Σάι πληρώσαμε το τίμημα. Αλλά η αλήθεια είναι πως καταλήξαμε σε όμορφους δρόμους. Αλλά και πάλι, το ταξίδι μου στο ΝΒΑ δεν βασιζόταν σε έναν GM ή έναν ιδιοκτήτη, αλλά σε έναν παίκτη. Ένας παίκτης που αποφάσισε πως μία ομάδα δεν δούλευε, που ήθελε κάτι διαφορετικό. Εξαιτίας των όσων είπε, έγινε μία σειρά που γεγονότα, η οποία δεν ήταν νορμάλ. Οπότε, αυτό που λέω είναι πως πρέπει να πληρώσει και τα 50 εκατομμύρια, όχι μόνο τα 700.000» προσέθεσε.

Θυμίζουμε πως o Γκαλινάρι ήταν μέρος του trade (μαζί με τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ) που έστειλε τον Πολ Τζορτζ στους Λος Άντζελες Κλίπερς, κάτι που ήταν απαραίτητο για να κάνουν δικό τους τον Καουάι Λέοναρντ.