Ο ΠΑΟΚ τιμάει την 14η Σεπτεμβρίου και τη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Η 14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 1998 ως η «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» και ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει.

Με ανάρτησή του ο Δικέφαλος του Βορρά στέλνει το δικό του μήνυμα μνήμης:

«Ο ΠΑΟΚ θυμάται και τιμά τις ρίζες του. Η 14η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα μνήμης και σεβασμού για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, για όλους εκείνους που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες.

Οι άνθρωποι που έφτασαν πρόσφυγες στη νέα τους πατρίδα κράτησαν ζωντανές τις μνήμες, τις αξίες, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους. Μέσα από αυτές τις ρίζες γεννήθηκε και η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Δεν ξεχνάμε. Τιμούμε. Θυμόμαστε».