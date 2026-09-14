Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Σαλάχ-Εντίν

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα τον δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.

Το «Τριφύλλι» αναζητούσε έναν αριστερό μπακ, που να μπορεί ιδανικά να παίξει και στόπερ, με τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν να αποτελεί τον... εκλεκτό των Τζέικομπ Νίστρουπ και Στέφανου Κοτσόλη.

Οι «πράσινοι» λοιπόν έφτασαν σε μια εξαιρετική συμφωνία με την Ρόμα, αφού θα καλύψουν το 50% του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή και μπορούν με ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ να τον αγοράσουν μόνιμα το επόμενο καλοκαίρι για 4 χρόνια.

Ο Μαροκινός μπακ έφτασε στην χώρα μας το βράδυ του Σαββάτου, παρακολούθησε από κοντά το ματς με τον Παναιτωλικό και πλέον αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα.

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Άλκμααρ και από εκεί, τρία χρόνια αργότερα μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ.

Πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τον Αίαντα στο ολλανδικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-22, ενώ τη σεζόν 2022-23 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Τβέντε, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Επέστρεψε στον Άγιαξ, αλλά στα μισά της σεζόν 2023-24 η Τβέντε τον απέκτησε με μεταγραφή. Εκεί διέπρεψε για ενάμιση χρόνο με εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ωθώντας τη Ρόμα τον Φεβρουάριο του 2025 να δώσει περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο Ολίμπικο.

Τη σεζόν 2025-26 επέστρεψε στην Ολλανδία ως δανεικός, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αϊντχόφεν, την οποία βοήθησε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές της Ολλανδίας, προτού επιλέξει την Εθνική Μαρόκου. Στις 14 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το Μαρόκο σε αναμέτρηση με τη Μοζαμβίκη. Έπαιξε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε ενεργό ρόλο στην εξαιρετική πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση, καθώς αγωνίστηκε στα παιχνίδια με τη Βραζιλία, την Αϊτή, την Ολλανδία αλλά και στον προημιτελικό με τη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε ως βασικός.

Καλωσορίζουμε τον Ανάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».