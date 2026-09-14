Η ένορκη κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου που διέλυσε Λιόλιο, Προμηθέα: «Όλα τα αποφάσιζε ο Λιόλιος - Αυτός κανόνισε τη μεταγραφή Καραγιαννίδη»

Η ένορκη κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου... καίει τον Βαγγέλη Λιόλιο που «αποφάσιζε τα πάντα», με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας να κανονίζει ο ίδιος την μεταγραφή του Καραγιαννίδη στον Ολυμπιακό

Βαριές καταγγελίες, αποκαλυπτικές μαρτυρίες και ένα συμπέρασμα της ΕΕΑ που βάζει φωτιά στην υπόθεση.

Το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Βαγγέλη Λιόλιο περιλαμβάνει μια σειρά από καταθέσεις και στοιχεία που συνθέτουν, σύμφωνα με την ίδια την Επιτροπή, μια εικόνα πολύ διαφορετική από αυτήν ενός απλού εξωτερικού συμβούλου της ΚΑΕ Προμηθέας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάθεση του πρώην προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου, στις 21 Μαΐου 2025. Και τα όσα φέρεται να κατέθεσε προκαλούν εύλογα ερωτήματα για το ποιος πραγματικά είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην πατρινή ΚΑΕ.

«Όλα τα αποφάσιζε ο Λιόλιος». Ο Παπαθεοδώρου περιγράφει έναν Προμηθέα στον οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Βαγγέλης Λιόλιος ήταν ο άνθρωπος που είχε τον πραγματικό έλεγχο των αποφάσεων.

Για τον Χρήστο Μήλα, ο οποίος εμφανιζόταν ως πρόεδρος, ο πρώην τεχνικός της ομάδας φέρεται να είπε ότι είχε ουσιαστικά ρόλο διεκπεραιωτή, καθώς το τελικό «ΟΚ» το έδινε ο Λιόλιος.

«Αποφάσιζε αυτός για όλα και εγώ προσωπικά δεν γνώρισα καμία άλλη διοίκηση στον Προμηθέα», αναφέρεται στην κατάθεση.

Και για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς το πώς αντιλαμβανόταν ο ίδιος την κατάσταση, φέρεται να επανέλαβε: «Όλα τα αποφάσιζε ο Λιόλιος».

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, σύμφωνα με το σκεπτικό, υποστήριξε ακόμη ότι όταν πήγε στον Προμηθέα για τη συνεργασία του μίλησε απευθείας με τον Λιόλιο για όλα τα ζητήματα, ακόμη και για τα οικονομικά.

Η μεταγραφή των 500.000 ευρώ

Σύμφωνα με την κατάθεση που περιλαμβάνεται στο σκεπτικό, ο Παπαθεοδώρου επιβεβαίωσε μήνυμα σχετικά με τη μεταγραφή του παίκτη στον Ολυμπιακό και υποστήριξε ότι η συμφωνία των 500.000 ευρώ έγινε απευθείας από τον Λιόλιο.

Όπως καταγράφεται: «Δεν υπήρξε ενδιάμεσος», ενώ ο εκπρόσωπος του παίκτη φέρεται να είχε επικοινωνήσει και να είχε κανονίσει απευθείας με τον Λιόλιο.

Εάν τα παραπάνω αξιολογηθούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που επικαλείται η ΕΕΑ, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: πόσο «συμβουλευτικός» ήταν τελικά ο ρόλος του ανθρώπου που φέρεται να έδινε το τελικό πράσινο φως στις μεταγραφικές κινήσεις;

Οι καταγγελίες του Ηλία Παπαθεοδώρου που… καίνε τον Βαγγέλη Λιόλιο

Ο προαναφερθείς μάρτυρας (Ηλίας Παπαθεοδώρου), στην κατάθεσή του την 21-5-2025 ενώπιον της Επιτροπής, επιβεβαιώνει απόλυτα και ενισχύει όλα τα παραπάνω, αναφέρεται στον Χρήστο Μήλα για τον οποίο αναφέρει ότι είναι «ο έμμισθος Πρόεδρος» του Προμηθέα και ότι ασκεί διοίκηση κατά παραγγελία του Λιόλιου, ο οποίος αποφασίζει (Λιόλιος) για τις μεταγραφές και παίρνει όλες τις διοικητικές και οικονομικές αποφάσεις. Αναφερόμενος σ ́αυτόν (Λιόλιο) αναφέρει ότι: «Αποφάσιζε αυτός για όλα και εγώ προσωπικά δεν γνώρισα καμία άλλη διοίκηση στον Προμηθέα». Περιγράφει ότι όταν πήγε στον Προμηθέα μίλησε μόνο με τον Λιόλιο για όλα και για τα οικονομικά. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Όλα τα αποφάσιζε ο Λιόλιος». Χαρακτηρίζει τον Χρήστο Μήλα ότι είχε τον ρόλο του διεκπεραιωτή, γιατί το Ο.Κ. το έδινε ο Λιόλιος, ο οποίος είχε την διοίκηση της ΚΑΕ. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι επαναλαμβάνει πως εκτός του Μήλα δεν γνώριζε κάποιο άλλο μέλος της Διοίκησης, ότι ο Λιόλιος έβγαινε πάντα μπροστά σε όλα και ότι ο Μήλας ήταν ο φερόμενος Πρόεδρος του Προμηθέα. Επίσης, αναφερόμενος στη μεταγραφή του Καραγιαννίδη, αναφέρει και επιβεβαιώνει το σχετικό μήνυμα: «Μεταγραφή Καραγιαννίδη στον Ολυμπιακό. Δεν υπήρξε ενδιάμεσος. Έγινε η συμφωνία των 500.000 ευρώ με υποσχετική πληρωμένος από τον Ολυμπιακό να παίζει στον Προμηθέα από τον Λιόλιο. Ο εκπρόσωπος του παίκτη μίλησε και κανόνισε απευθείας με τον Λιόλιο.».

Ενδεικτικό επίσης είναι το γεγονός που περιγράφει, λέγοντας ότι όταν έγραψε στον πίνακα ανακοινώσεων στα αποδυτήρια τα ονόματα των αθλητών τους οποίους ήθελε για την ομάδα και όταν ήρθε ο Μήλας, έσβησε τα 3 εξ'αυτών, λέγοντας ότι τα άτομα αυτά είναι persona non grata για τον Λιόλιο. Αναφέρθηκε επίσης εκτενώς και στο θέμα των διαιτητών και ότι γνώριζε την τριάδα των διαιτητών στους κρίσιμους αγώνες του Προμηθέα, γιατί τον ενδιέφερε η κατά το δυνατόν «ψηλή κατάταξη» για το ψηλότερο bonus και τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Κατέληξε δε λέγοντας ότι «Κανόνιζε τα πάντα». Αναλυτικός επίσης ήταν και στο θέμα της τριάδας των διαιτητών (Τσαρούχας, Χριστινάκης, Τσολάκος) για τον αγώνα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΑΟΚ, για τους οποίους τον ενημέρωσε εμπιστευτικά πριν την επίσημη δημοσιοποίηση του ορισμού της. Κατέθεσε επίσης ότι «Κινούσε τα νήματα λες και ήταν όλοι μαριονέτες» και ότι «Έκανε κουμάντο παντού και αποφάσιζε για τα πάντα» και ότι «Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι ο Λιόλιος είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα». Συμπλήρωσε δε ότι όσο ήταν προπονητής του Προμηθέα (αγωνιστικές περίοδοι 2023-2024 και 2024-2025) είχε ως προπονητής και φυσικά η ΚΑΕ «την εύνοια της διαιτησίας».

Εξεταζόμενος επίσης ο Δημοσθένης Στασινόπουλος αναφέρεται στην σχέση του με τον Ευάγγελο Λιόλιο και τις απειλές που δέχθηκε απ ́αυτόν ως Πρόεδρος της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ και μεταξύ όλων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υπήρξε ένας μεγάλος αθέμιτος ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα λόγω της θέσης του στην ΕΟΚ την οποία εκμεταλλεύεται ώστε να ανεβάσει τον Προμηθέα. Όλη η πιάτσα γνωρίζει περί στημένων παιχνιδιών και αγώνων και ότι έτσι γίνονται τα πράγματα ακόμη και από τα παιχνίδια των μικρών κατηγοριών. Όλοι φοβούνται τον Λιόλιο και δεν μιλάνε και δεν ασχολούνται γιατί δεν έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία τα δικά μου. Ο Λιόλιος μιλάει σε όλους Έλληνες και ξένους ως ιδιοκτήτης του Προμηθέα».

Στη συνέχεια ο Δ/νων Σύμβουλος της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Θεοφάνης Ταρνατώρος αναφέρει ότι αισθανόταν «βιασμένος από την συμπεριφορά του Λιόλιου, ότι είχε διαγνώσει εμπάθεια και κακή συμπεριφορά προς την ομάδα (ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ) και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Δήλωσε δε ότι «Δεν υπάρχει κανείς που να γνωρίζει από μπάσκετ και να μην λέει ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Προμηθέας είναι ο Λιόλιος». Ότι δεν γνωρίζει κανείς τους «τωρινούς μετόχους» της KAE Προμηθέας τους οποίους χαρακτηρίζει αχυράνθρωπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική και διοικητική διαχείριση της ομάδας.

Ιδιαίτερη δε αποδεικτική αξία παρουσιάζει η χρονική διάρκεια των προσκομισθέντων μηνυμάτων που αποδεικνύουν όχι απλώς μεμονωμένες παρεμβάσεις του σε μία μικρή χρονική περίοδο, αλλά συμπεριφορά που εκτείνεται έως τον Μάρτιο του 2025 (όταν και αποχωρεί από την KAE ο Ηλίας Παπαθεοδώρου) και αφορά διαφορετικές διοικητικές λειτουργίες της ΚΑΕ που σαφώς δεν συνιστούν περιστασιακή παροχή συμβουλών όπως ο ίδιος αβασίμως ισχυρίζεται.

Συνολικώς αξιολογούμενο το σύνολο των προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων καταδεικνύει ότι στο πρόσωπο εγκαλούμενου εμφανίζεται σύγκλιση πολλών διαφορετικών εκδηλώσεων εξουσίας (ιδιοκτήτη, αλλά Δ/κού ηγέτη) εκτεινόμενων χρονικά έως και το 2025: μεταγραφές και ρόστερ, οικονομική διαχείριση, εκπροσώπηση, στρατηγικός σχεδιασμός, ιεραρχική σχέση με τον προπονητή, αυτοπροσδιορισμός διοικητικής ευθύνης και προσωπική ανάληψη ευθύνης για την ομάδα. Αποδεικνύεται ούτως ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι λειτουργίες οι οποίες, εξεταζόμενες σωρευτικά, αντιστοιχούν σε ουσιώδεις λειτουργίες ιδιοκτήτη, διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ακόμη και εάν συνεπώς ήθελε γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του εγκαλούμενου ότι πράγματι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του στο χώρο του μπάσκετ συμβουλεύει δεκάδες ομάδες, δεν απέδειξε εν τούτοις ενώπιον της Επιτροπής ότι στις άλλες ομάδες ασκούσε -και δη σε βάθος χρονικής διάρκειας δύο ετών- αντίστοιχης συστηματικότητας και συχνότητας όπως στην KAE ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στρατηγική, μεταγραφική, οικονομική και διαπραγματευτική εξουσία, μαζί με αυτοτοποθέτηση του ιδίου ως «κυρίως» υπευθύνου της Διοίκησης των συγκεκριμένων ΚΑΕ. Από τη χρονικά εκτεταμένη και θεματικά πολυεπίπεδη αλληλουχία των επικοινωνιών προκύπτει συνεχής συμμετοχή του στον πυρήνα των μειζόνων αποφάσεων της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στρατηγικών, αγωνιστικών, μεταγραφικών και οικονομικών σε βαθμό που υπερβαίνει ποιοτικά την εξωτερική συμβουλευτική δραστηριότητα.