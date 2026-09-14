ΠΑΟΚ για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας: «Χρέος μνήμης και σεβασμού»

Τόσο η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ όσο και ο ΑΣ έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην σημερινή ημέρα που αποτελεί την κορύφωση του μικρασιατικού ξεριζωμού, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Η 14η Σεπτεμβρίου, που καθιερώθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων το 1998 ως «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος», δεν είναι απλώς μια ημερομηνία.
Η καταστροφή της Σμύρνης το 1922 αποτέλεσε την κορύφωση του μικρασιατικού ξεριζωμού, αφήνοντας πίσω της ανείπωτο πόνο, απώλεια και προσφυγιά. Κι όμως, μαζί με τους ανθρώπους ταξίδεψαν οι ρίζες, η γλώσσα, η παράδοση, ο πολιτισμός, που άνθισαν ξανά.
H 14η Σεπτεμβρίου είναι χρέος μνήμης και σεβασμού απέναντι σε όσους έφυγαν, σε όσους δεν επέστρεψαν και σε όσα δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν».
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΑΣ ΠΑΟΚ:
«Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τις ρίζες του και με αφορμή τη 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στους απογόνους τους.
Στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε την ιστορική μας κληρονομιά, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα ντοκουμέντο για την πρώτη γιορτή της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών.
Η Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί έναν από τους πρώτους συλλόγους προσφύγων στην Ελλάδα, με έτος ιδρύσεως το 1923 και ο ΑΣ ΠΑΟΚ το αθλητικό τέκνο της Ένωσης αυτής.
Οι Κωνσταντινουπολίτες πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη, απ΄ τις πρώτες στιγμές της άφιξής τους στον Ελλαδικό χώρο προχωρούν στην αυτό-οργάνωσή τους.
Αφενός με σκοπό την αντιμετώπιση των προσφυγικών προβλημάτων, αφετέρου για την διατήρηση δεσμών μεταξύ τους. Έτσι επιτυγχάνουν την διατήρηση μνήμης των πολιτιστικών τους στοιχείων…»