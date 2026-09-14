Ντι Μάρτζιο: Θετικός για τη Λάτσιο ο Ικάρντι που ακούστηκε για Ολυμπιακό

Ο Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, φέρεται να είναι θετικός να μετακομίσει στη Λάτσιο, όπως ανέφερε ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ένα από τα πιο… βαριά ονόματα που κυκλοφορούν ελεύθερα στην ποδοσφαιρική αγορά είναι αυτό του Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, είναι πλέον θετικός στην προοπτική της Λάτσιο.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου βρίσκεται σε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τον μάνατζερ του Αργεντινού, του οποίου το όνομα ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό.

Έτσι, ο Ικάρντι δείχνει πλέον πρόθυμος να μετακομίσει στη Serie A και στο να βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό για να επιστρέψει επίσημα στο ιταλικό πρωτάθλημα, εκεί που μεγαλούργησε με τη φανέλα της Ίντερ, έχοντας 124 γκολ και 29 ασίστ σε σύνολο 219 εμφανίσεων.