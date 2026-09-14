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Ντι Μάρτζιο: Θετικός για τη Λάτσιο ο Ικάρντι που ακούστηκε για Ολυμπιακό

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, φέρεται να είναι θετικός να μετακομίσει στη Λάτσιο, όπως ανέφερε ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ένα από τα πιο… βαριά ονόματα που κυκλοφορούν ελεύθερα στην ποδοσφαιρική αγορά είναι αυτό του Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, είναι πλέον θετικός στην προοπτική της Λάτσιο.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου βρίσκεται σε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τον μάνατζερ του Αργεντινού, του οποίου το όνομα ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό.

Έτσι, ο Ικάρντι δείχνει πλέον πρόθυμος να μετακομίσει στη Serie A και στο να βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό για να επιστρέψει επίσημα στο ιταλικό πρωτάθλημα, εκεί που μεγαλούργησε με τη φανέλα της Ίντερ, έχοντας 124 γκολ και 29 ασίστ σε σύνολο 219 εμφανίσεων.

 

Ντι Μάρτζιο: Θετικός για τη Λάτσιο ο Ικάρντι που ακούστηκε για Ολυμπιακό