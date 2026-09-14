Συνάντηση Αλόνσο με τον Εστεβάο και διαβεβαιώσεις για τη συμμετοχή του στην ενδεκάδα

Ο Εστεβάο ψάχνει να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα της Τσέλσι, αλλά ο Τσάμπι Αλόνσο δείχνει να προτιμά τον Πέδρο Νέτο για το δεξί άκρο της επίθεσης των «μπλε».

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν κρύβει τη δυσαρέσκεια του, την οποία μετέφερε στη διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου ο μάνατζερ του, Αντρέ Κούρι.

Για τον λόγο αυτό ο τεχνικός του συλλόγου, Τσάμπι Αλόνσο, συναντήθηκε με τον νεαρό σταρ και τον διαβεβαίωσε πως στη συνέχεια της σεζόν θα τού δώσει περισσότερες ευκαιρίες, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Daily Mail».

Η Τσέλσι ανακοίνωσε το καλοκαίρι του 2024 τη συμφωνία για την απόκτηση του Εστεβάο Γουίλιαν από την Παλμέιρας και στις αρχές της περασμένης σεζόν εντάχθηκε στο δυναμικό της.

Οι «μπλε» απέκτησαν όμως τα δικαιώματά του, προσφέροντας 60 εκατ. ευρώ, όσο ήταν η ρήτρα εξαγοράς του, από την Παλμέιρας, με την οποία είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, ενώ με τις προμήθειες των μάνατζερ το κόστος της μεταγραφής έφθασε τα 75 εκατ. ευρώ.